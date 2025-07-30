Похороны Оззи Осборна: семья и тысячи фанатов попрощались со звездой

В среду, 30 июля, в Бирмингеме попрощались с легендарным рок-музыкантом Оззи Осборном, который умер на 77-м году жизни. Тысячи поклонников выстроились вдоль улиц города, чтобы отдать дань уважения фронтмену группы Black Sabbath.

Похороны Оззи Осборна

Похоронный кортеж проехал по улицам Бирмингема в сопровождении семьи и духового оркестра Bostin’ Brass, который исполнял песни Black Sabbath.

Катафалк с гробом Оззи Осборна украсили фиолетовыми цветами, из которых выложили его имя. Фанаты бросали цветы на катафалк, когда тот проезжал мимо, и скандировали: Оззи, Оззи, Оззи.

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Похоронная процессия остановилась возле моста и скамейки Black Sabbath — мест, где поклонники оставляют цветы, фотографии и прощальные записки с момента смерти звезды хэви-метала.

Семья, включая внуков Оззи, вышла из автомобилей, чтобы возложить цветы. Фанаты кричали: Мы любим тебя, Шэрон, когда увидели заплаканную жену музыканта, Шэрон Осборн. Женщину поддерживали 40-летняя дочь Келли и 39-летний сын Джек.

Дочь Эйми Осборн и сын Луис Осборн также были рядом с ними и выглядели взволнованными, глядя на церемонию. Все члены семьи были одеты в черное. Оззи похоронят на частной церемоний, где будут присутствовать только его родные.

Напомним, что Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля, через несколько недель после того, как в последний раз выступил на сцене вместе с участниками Black Sabbath.

По данным СМИ, врачи несколько часов боролись за жизнь музыканта. Ради этого в поместье Оззи в Чалфонт-Сент-Джайлс в 10:30 утра прибыл вертолет экстренной медицинской помощи.

Источник : People

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