Голос Леди Гаги и возвращение известного героя: вышел новый трейлер 2 сезона Уэнсдей

Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер второй части 2 сезона Уэнсдей. Последние четыре эпизода станут доступны для зрителей 3 сентября.

Уэнсдей 2 сезон — трейлер второй части

В ролике главная героиня Уэнсдей Аддамс просыпается после комы, в которую она впала в результате последней схватки с Тайлером.

Настоящим удивлением для нее становится появление директора Академии Невермор Ларисы Вимс (Гвендолин Кристи), которая погибла в финале первого сезона и которая теперь называет себя “духовным проводником” Уэнсдей.

Зрители также увидят, как Уэнсдей признается своей подруге Энид Синклер, что на них обоих охотится Тайлер, и она планирует этому помешать.

Во второй части 2 сезона сериала героиня Дженни Ортеги продолжит бороться с трудностями, связанными с ее способностями, и будет вынуждена вновь открыть мрачную главу в истории своей семьи Аддамс. Дополнительной интриги трейлеру добавляет голос Леди Гаги в финале.

— Осторожно, за все придется заплатить, — сказала звезда, которая воплотит роль Розалин Ротвуд, преподавательницы Невермор.

Отметим, что первые четыре серии 2 сезона Уэнсдей вышли на Netfix 6 августа. За первые пять дней их посмотрели 50 млн зрителей по всему миру.

