Голос Леді Гаги та повернення відомого героя: вийшов новий трейлер 2 сезону Венздей

Стримінговий сервіс Netflix представив офіційний трейлер другої частини 2 сезону Венздей. Останні чотири епізоди стануть доступні для глядачів 3 вересня.

Венздей 2 сезон – трейлер другої частини

У ролику головна героїня Венздей Аддамс прокидається після коми, в яку вона впала внаслідок останньої сутички з Тайлером.

Справжнім здивуванням для неї стає поява директорки Академії Невермор Лариси Вімс (Гвендолін Крісті), яка загинула у фіналі першого сезону і яка тепер називає себе “духовним провідником” Венздей.

Глядачі також побачать, як Венздей зізнається своїй подругі Енід Сінклер, що на них обох полює Тайлер, і вона планує цьому завадити.

У другій частині 2 сезону серіалу героїня Дженни Ортеги продовжить боротися з труднощами, пов’язаними з її здібностями, і буде змушена знову відкрити похмуру главу в історії своєї сім’ї Аддамс. Додаткової інтриги трейлеру додає голос Леді Гаги у фіналі.

– Обережно, за все доведеться заплатити, – сказала зірка, яка втілить роль Розалін Ротвуд, викладачки Невермор.

Зазначимо, що перші чотири серії 2 сезону Венздей вийшли на Netfix 6 серпня. За перші п’ять днів їх подивилися 50 млн глядачів по всьому світу.

