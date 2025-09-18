Певица Оля Полякова показала, каким оригинальным способом старшая дочь просит у нее деньги. 20-летняя Маша, которая сейчас живет и учится в США, подошла к этому творчески.

Как Маша Полякова обратилась к маме

Маша записала для звездной мамы видео, на котором перепела легендарный хит группы Queen Bohemian Rhapsody.

Девушка заменила слова композиции, сместив акцент на просьбу прислать ей деньги. Маша назвала Полякову “лучшей женщиной на Земле”, а также пошутила, что останется голодной, если мама не переведет деньги.

— Маша! Зарабатывает как может, — подписала сториз Полякова.

Усилия Маши не были напрасными. По словам Поляковой, она перевела дочери 10 тыс. грн. Хотя ранее Оля заявляла, что перестала финансово поддерживать старшую дочь, ведь она уже замужем.

Как известно, в июле этого года Маша Полякова вышла замуж. Избранником девушки стал иностранец по имени Эден Пассарелли, с которым она познакомилась во время учебы в США.

Предложение от любимого Маша получила в романтической атмосфере во время прогулки на яхте.

