Співачка Оля Полякова показала, у який оригінальний спосіб старша донька просить у неї гроші. 20-річна Маша, яка нині живе і навчається в США, підійшла до цього творчо.

Як Маша Полякова звернулася до мами

Маша записала для зіркової мами відео, на якому переспівала легендарний хіт гурту Queen Bohemian Rhapsody.

Дівчина замінила слова композиції, змістивши акцент на прохання надіслати їй гроші. Маша назвала Полякову “найкращою жінкою на Землі”, а також пожартувала, що залишиться голодною, якщо мама не скине кошти.

– Маша! Заробляє як може, – підписала сториз Полякова.

Старання Маші не були даремними. За словами Полякової, вона скинула доньці 10 тис. грн. Хоча раніше Оля заявляла, що припинила фінансово підтримувати старшу доньку, адже та вже заміжня.

Як відомо, у липні цього року Маша Полякова вийшла заміж. Обранцем дівчини став іноземець на ім’я Еден Пассареллі, з яким вона познайомилася під час навчання в США.

Пропозицію від коханого Маша отримала у романтичній атмосфері під час прогулянки на яхті.

