Джимми Киммел возобновил шоу после скандала: что заявил ведущий в своем монологе
- Ведущий подчеркнул, что не хотел обесценивать смерть Чарли Кирка.
- В своем монологе Киммел обратился к коллегам, оппонентам и Трампу.
- Несмотря на решение ABC вернуть программу, часть станций до сих пор ее не транслирует.
После шестидневной паузы Джимми Киммел вернулся в эфир со своим шоу Jimmy Kimmel Live! и впервые прокомментировал скандал, который привел к снятию передачи с эфира.
Телеведущий признал, что его слова об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка могли прозвучать неоднозначно, но при этом подчеркнул, что не имел никакого намерения оскорбить память погибшего.
Возвращение шоу Джимми Киммела в эфир
Зрители встретили появление любимого ведущего долгими аплодисментами. Он начал свой монолог с шуток, но быстро перешел к серьезной теме.
В частности, Киммел поблагодарил коллег из индустрии и даже тех консервативных комментаторов, которые, несмотря на различия во взглядах, встали на защиту его права на свободу слова. Среди них — Бен Шапиро, Клей Трэвис, Кэндис Оуэнс и сенатор-республиканец Тед Круз.
Jimmy Kimmel’s full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd
— Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025
Ведущий напомнил, что сразу после трагедии выразил соболезнования семье Кирка. Джимми Киммел подчеркнул, что не имел намерения принижать его гибель или перекладывать вину на какую-либо политическую силу.
– Это был психически нестабильный человек, который решил, что насилие может быть выходом. Если кто-то воспринял мои слова как обвинение – я понимаю, почему вы возмущены, – сказал Киммел, вспомнив поступок вдовы активиста Эрики Кирк, которая простила убийцу мужа во время мемориального мероприятия.
Отдельно Киммел высказался о главе Федеральной комиссии по связи США (FCC) Брендане Карре. Этот орган следит за телевидением и радио в Америке, имеет полномочия контролировать телеканалы и даже ограничивать их показы. Именно Карр первым призвал отстранить Киммела и давил на вещателей, чтобы те сняли его шоу с эфира.
– Когда чиновник говорит компаниям: либо меняйте поведение, либо будете иметь проблемы с регулятором – это прямое нарушение свободы слова. И это откровенно опасно, – заявил ведущий.
Телеведущий также ответил Дональду Трампу, который называл его “бесталанным” и радовался закрытию шоу.
– Сегодня у меня есть рейтинги! Он пытался меня отменить, а вместо этого заставил миллионы людей включить передачу, – резюмировал Джимми Киммел.
История скандала с Jimmy Kimmel Live!
Скандал начался 15 сентября, когда Киммел заявил, что сторонники Трампа пытаются дистанцироваться от убийцы Кирка.
Эти слова вызвали резкую реакцию. Карр пригрозил телеканалам, а крупные вещатели Nexstar и Sinclair, владеющие частью аффилированных станций ABC, отказались показывать шоу Джимми Киммела.
В результате ABC временно отстранила ведущего. Это решение вызвало протесты в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а 400 знаменитостей подписали письмо в поддержку Киммела. В конце концов телеканал заявил, что после “содержательных бесед с Джимми” принял решение вернуть шоу.
Впрочем, часть аффилированных станций по-прежнему не транслирует Jimmy Kimmel Live! несмотря на решение ABC.