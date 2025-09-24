После шестидневной паузы Джимми Киммел вернулся в эфир со своим шоу Jimmy Kimmel Live! и впервые прокомментировал скандал, который привел к снятию передачи с эфира.

Телеведущий признал, что его слова об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка могли прозвучать неоднозначно, но при этом подчеркнул, что не имел никакого намерения оскорбить память погибшего.

Возвращение шоу Джимми Киммела в эфир

Зрители встретили появление любимого ведущего долгими аплодисментами. Он начал свой монолог с шуток, но быстро перешел к серьезной теме.

В частности, Киммел поблагодарил коллег из индустрии и даже тех консервативных комментаторов, которые, несмотря на различия во взглядах, встали на защиту его права на свободу слова. Среди них — Бен Шапиро, Клей Трэвис, Кэндис Оуэнс и сенатор-республиканец Тед Круз.

Jimmy Kimmel’s full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Ведущий напомнил, что сразу после трагедии выразил соболезнования семье Кирка. Джимми Киммел подчеркнул, что не имел намерения принижать его гибель или перекладывать вину на какую-либо политическую силу.

– Это был психически нестабильный человек, который решил, что насилие может быть выходом. Если кто-то воспринял мои слова как обвинение – я понимаю, почему вы возмущены, – сказал Киммел, вспомнив поступок вдовы активиста Эрики Кирк, которая простила убийцу мужа во время мемориального мероприятия.

Отдельно Киммел высказался о главе Федеральной комиссии по связи США (FCC) Брендане Карре. Этот орган следит за телевидением и радио в Америке, имеет полномочия контролировать телеканалы и даже ограничивать их показы. Именно Карр первым призвал отстранить Киммела и давил на вещателей, чтобы те сняли его шоу с эфира.

– Когда чиновник говорит компаниям: либо меняйте поведение, либо будете иметь проблемы с регулятором – это прямое нарушение свободы слова. И это откровенно опасно, – заявил ведущий.

Телеведущий также ответил Дональду Трампу, который называл его “бесталанным” и радовался закрытию шоу.

– Сегодня у меня есть рейтинги! Он пытался меня отменить, а вместо этого заставил миллионы людей включить передачу, – резюмировал Джимми Киммел.

История скандала с Jimmy Kimmel Live!

Скандал начался 15 сентября, когда Киммел заявил, что сторонники Трампа пытаются дистанцироваться от убийцы Кирка.

Эти слова вызвали резкую реакцию. Карр пригрозил телеканалам, а крупные вещатели Nexstar и Sinclair, владеющие частью аффилированных станций ABC, отказались показывать шоу Джимми Киммела.

В результате ABC временно отстранила ведущего. Это решение вызвало протесты в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а 400 знаменитостей подписали письмо в поддержку Киммела. В конце концов телеканал заявил, что после “содержательных бесед с Джимми” принял решение вернуть шоу.

Впрочем, часть аффилированных станций по-прежнему не транслирует Jimmy Kimmel Live! несмотря на решение ABC.

Источник : Variety

