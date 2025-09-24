Після шестиденної паузи Джиммі Кіммел повернувся до ефіру зі своїм шоу Jimmy Kimmel Live! і вперше прокоментував скандал, який призвів до зняття передачі з ефіру.

Телеведучий визнав, що його слова про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка могли прозвучати неоднозначно, та разом із тим підкреслив – він не мав жодного наміру образити пам’ять загиблого.

Повернення шоу Джиммі Кіммела в ефір

Глядачі зустріли появу улюбленого ведучого довгими оплесками. Він почав свій монолог із жартів, але швидко перейшов до серйозної теми.

Зокрема, Кіммел подякував колегам з індустрії та навіть тим консервативним коментаторам, які, попри розбіжності в поглядах, стали на захист його права на свободу слова. Серед них — Бен Шапіро, Клей Тревіс, Кендіс Овенс і сенатор-республіканець Тед Круз.

Ведучий нагадав, що одразу після трагедії висловив співчуття родині Кірка. Джиммі Кіммел наголосив, що не мав наміру знецінювати його загибель чи перекладати провину на якусь політичну силу.

– Це був психічно нестабільний чоловік, який вирішив, що насильство може бути виходом. Якщо хтось сприйняв мої слова як звинувачення – я розумію, чому ви обурені, – сказав Кіммел, згадавши вчинок удови активіста Ерiки Кірк, яка пробачила вбивцю чоловіка під час меморіального заходу.

Окремо Кіммел висловився про голову Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) Брендана Карра. Цей орган стежить за телебаченням і радіо в Америці, має повноваження контролювати телеканали та навіть обмежувати їхні покази. Саме Карр першим закликав відсторонити Кіммела та тиснув на мовників, щоб ті зняли його шоу з ефіру.

– Коли чиновник каже компаніям: або змінюйте поведінку, або матимете проблеми з регулятором – це пряме порушення свободи слова. І це відверто небезпечно, — заявив ведучий.

Телеведучий також відповів Дональду Трампу, який називав його “безталанним” і радів закриттю шоу.

– Сьогодні в мене рейтинги є! Він намагався мене скасувати, а натомість змусив мільйони людей увімкнути передачу, – резюмував Джиммі Кіммел.

Перебіг скандалу із Jimmy Kimmel Live!

Скандал почався 15 вересня, коли Кіммел заявив, що прихильники Трампа намагаються дистанціюватися від убивці Кірка.

Ці слова викликали різку реакцію. Карр пригрозив телеканалам, а великі мовники Nexstar і Sinclair, які володіють частиною афілійованих станцій ABC, відмовилися показувати шоу Джиммі Кіммела.

У результаті ABC тимчасово відсторонила ведучого. Це рішення викликало протести в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, а 400 знаменитостей підписали на підтримку Кіммела. Зрештою телеканал заявив, що після “змістовних розмов із Джиммі” прийняв рішення повернути шоу.

Утім, частина афілійованих станцій і надалі не транслює Jimmy Kimmel Live! попри рішення ABC.

Джерело : Variety

