Певица Рианна стала мамой в третий раз. Радостной новостью артистка поделилась со своими подписчиками в соцсетях, сразу раскрыв имя ребенка.

Рианна родила третьего ребенка

На своей странице в Instagram певица опубликовала нежное фото с младенцем и снимок крошечных пуантов. Фанаты поздравили Рианну с долгожданной дочерью. Оказалось, что звезда держала счастливое событие в секрете почти две недели.

– Рокки Айриш Майерс (Rocki Irish Mayers), 13 сентября 2025 года, – подписала фото исполнительница хита Diamonds.

У Рианны и рэпера A$AP Rocky уже подрастают два сына – Рза (RZA), который родился в 2022 году, и Райот (Riot), появившийся на свет в 2023-м. Ранее певица рассказывала, что вместе с A$AP Rocky давно решила – имена у всех детей будут начинаться на букву R.

Впервые беременность Рианны увидели в апреле, когда она прогулялась по Нью-Йорку накануне Met Gala с заметным животиком. Позже на красной дорожке артистка поразила фанатов в костюме от Marc Jacobs и даже пошутила, что “пришла с детьми”. Это вызвало волну предположений в соцсетях – не ждет ли она двойню.

В ожидании дочери

В июне A$AP Rocky вскользь намекнул, что после двух сыновей они ждут дочь.

В интервью Entertainment Tonight журналист спросил, действительно ли пара ждет “ту самую девочку”, о которой мечтает рэпер. В ответ артист пошутил, показав игрушку Смурфетты, однако не стал давать прямых подтверждений.

Сама Рианна тогда тоже с юмором отреагировала на вопрос, заявив, что может носить под сердцем и Смурфетту, и Папу Смурфа.

