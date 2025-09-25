Співачка Ріанна стала мамою втретє. Радісною новиною артистка поділилася зі своїми підписниками у соцмережах, одразу розкривши імʼя дитини.

Ріанна народила третю дитину

На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала ніжне фото з немовлям та знімок крихітних пуантів. Фанати привітали Ріанну з довгоочікуваною донькою. Виявилося, що зірка тримала щасливу подію в секреті майже два тижні.

– Роккі Айріш Маєрс (Rocki Irish Mayers), 13 вересня 2025, – підписала фото виконавиця хіта Diamonds.

У Ріанни та репера A$AP Rocky вже підростають двоє синів – Рза (RZA), який народився у 2022 році, та Райот (Riot), що з’явився на світ у 2023-му. Раніше співачка розповідала, що разом із A$AP Rocky давно вирішила – усі діти матимуть імена, які починаються на літеру R.

Вперше вагітність Ріанни побачили у квітні, коли вона прогулялася Нью-Йорком напередодні Met Gala з помітним животиком. Згодом на червоному хіднику артистка вразила фанатів у костюмі від Marc Jacobs і навіть пожартувала, що “прийшла з дітьми”. Це спричинило хвилю припущень у соцмережах – чи не чекає вона на двійню.

В очікуванні доньки

У червні A$AP Rocky побіжно натякнув, що після двох синів вони очікують на доньку.

В інтерв’ю Entertainment Tonight журналіст запитав, чи справді пара чекає на “ту саму дівчинку”, про яку мріє репер. У відповідь артист пожартував, показавши іграшку Смурфетки, проте не став давати прямих підтверджень.

Сама Ріанна тоді теж з гумором відреагувала на питання, заявивши, що може носити під серцем і Смурфетку, і Тата Смурфа.

Джерело : PageSix

