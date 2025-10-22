Оля Полякова заявила, що не буде оплачувати весілля старшої доньки Маші, яка влітку вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі.

Співачка вважає, що пара має взяти на себе відповідальність за організацію свята.

Полякова про весілля доньки

Раніше Маша розповідала, що їхнє з Еденом весілля заплановане на 3 червня 2026 року, з місцем святкування пара поки не визначилася.

Однак Оля Полякова зазначила, що весілля буде тоді, коли закохані “зароблять гроші і зможуть собі це дозволити”.

– Я вважаю, що робити пишне весілля для дітей – то вчорашній день. Діти самі вирішили одружуватися, то нехай самі собі забезпечують весілля, – сказала артистка.

За словами Полякової, коли вона виходила заміж, то грошей у мами не просила. Весілля співачки оплачував чоловік.

– Вийшла заміж – нехай чоловік робить весілля. Чоловік не може – нехай сама йде і заробляє, як мамка все життя працює. Там купа варіантів, але мама то оплачувати не буде, – підсумувала Оля.

Нагадаємо, що 20-річна Маша Полякова вийшла заміж за Едена Пассареллі у США.

Пара познайомилася під час навчання у музичному коледжі Берклі в Бостоні. Еден освідчився Маші на початку липня у романтичній атмосфері під час прогулянки на яхті.

Джерело : ТСН

