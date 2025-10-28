Мер Києва Віталій Кличко привідкрив завісу особитого життя та розсекретив, чи вільне його серце зараз. Також політик розповів, чи ходить на побачення.

Кличко про особисте життя

Запитання журналістки про побачення політик назвав “дивним”. Кличко зізнався, що наразі навіть не думає про них, а особисті зустрічі йому призначають лише з містянами.

– Дивне запитання. Які побачення? У мене є прийом громадян зранку до вечора, де до мене звертаються з проханнями вирішити проблеми людей. Оце такі побачення у мене, – з гумором відповів мер.

Зараз дивляться

Віталій Кличко, який у 2022 році розлучився зі співачкою і моделлю Наталією Єгоровою, підтвердив, що офіційно він холостяк. Однак наразі його серце зайняте справами.

– Офіційно – серце вільне, але воно зайняте справами, зайняте містом. І на сьогоднішній день, якщо відверто, на особисте життя взагалі немає часу, – поділився політик.

Мер також розповів, як під час відрядження зустрівся з сином, з яким через брак часу і велике робоче навантаження не бачився три роки.

– Я був у відряджені і зателефонував сину. Він прилетів на місце подій, я обіймаю сина, кажу: Синку, ми з тобою не бачились два роки. Він каже: Тато, ти прорахувався, вже три. До чого це приклад? Тому що часу не вистачає, дуже велике навантаження. І якщо відверто, нам потрібно долати виклики, а все інше буде потім, – підсумував Кличко.

Нещодавно Віталій Кличко зізнавався, чи спілкується з колишньою дружиною Наталією Єгоровою. Пара була у шлюбі 25 років.

Фото: Віталій Кличко

Джерело : Люкс ФМ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.