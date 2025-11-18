Участники группы Ziferblat попали под российский обстрел в Днепре. Это произошло вечером 17 ноября, когда музыканты возвращались поездом домой.

Группа Ziferblat об атаке РФ на Днепр

В сториз в Instagram музыканты рассказали, что вчера у них было закрытое выступление в Запорожье. Возвращаясь домой, поезд остановился в Днепре в тот момент, когда российские оккупанты атаковали город беспилотниками.

Поезд задело ударной волной, из-за чего музыканты едва не пострадали.

— Это поезд, на котором мы возвращались домой. Когда мы сделали остановку в Днепре, Россия атаковала город дронами близко к нашему поезду, — поделились участники Ziferblat.

Напомним, что вечером 17 ноября россияне в очередной раз атаковали Днепр дронами. В результате обстрела повреждены железнодорожное депо и пригородные электрички. Также враг ударил по телебашне и бывшему советскому телецентру.

Повреждения получили редакции Суспільного и Українського радіо. Там произошел пожар, вылетели окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша. Кое-где обрушился потолок и стены. В момент атаки сотрудников в редакции не было.

Фото: Ziferblat

