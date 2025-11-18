Учасники гурту Ziferblat потрапили під російський обстріл у Дніпрі. Це сталося ввечері 17 листопада, коли музиканти поверталися потягом додому.

Гурт Ziferblat про атаку РФ на Дніпро

У сториз в Instagram музиканти розповіли, що вчора мали закритий виступ у Запоріжжі. Повертаючись додому, потяг зупинився у Дніпрі в той час, коли російські окупанти атакували місто безпілотниками.

Потяг зачепило ударною хвилею, через що музиканти ледь не постраждали.

– Це поїзд, яким ми поверталися додому. Коли ми зробили зупинку в Дніпрі, Росія атакувала місто дронами близько до нашого потягу, – поділилися учасники Ziferblat.

Нагадаємо, що ввечері 17 листопала росіяни вкотре атакували Дніпро дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено залізничне депо та приміські електрички. Також ворог вдарив по телевежі й колишньому радянському телецентру.

Пошкоджень зазнали редакції Суспільного та Українського радіо. Там сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах. Подекуди обвалилася стеля й стіни. У момент атаки співробітників у редакції не було.

