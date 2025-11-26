Актор Андрій Ісаєнко зізнався, як ставиться до того, що блогери знімаються в кіно за гроші. А також пригадав, за яку роль йому соромно та яка принесла найбільший гонорар.

Андрій Ісаєнко став новим героєм рубрики 55 за 5 в межах програми Ранок у великому місті на ICTV2, прем’єра якої відбудеться 27 листопада о 07:00.

Ісаєнко про акторство і блогерів в кіно

Ведуча Аліна Шаманська поцікавилася в актора, як він ставиться до того, що блогери платять гроші, аби отримати роль в кіно. Андрій каже, що його це не дратує і він сприймає це цілком нормально.

– На велику роль їх (блогерів, – Ред.) все одно не візьмуть. А так, ну хоче людина спробувати – хай пробує, – зазначив актор.

До слова, колега Андрія Ісаєнка Дар’я Петрожицька має іншу думку з цього приводу. Раніше вона зізнавалася, що не розуміє тенденції, коли блогерів і медійних людей запрошують зніматися в кіно, тоді як професійні актори залишаються поза увагою.

Відповідаючи на запитання про те, за яку роль Андрію Ісаєнку соромно, він згадав свою участь у серіалі Мухтар. А роль, яка принесла актору найбільший гонорар – образ Назара у проєкті Козаки. Абсолютно брехлива історія.

Андрій зізнався, що йому цікавіше грати антигероя, аніж улюбленця глядачів. Поцілунки в кадрі для актора – це просто робота. Каже, що дружина не ревнує його, адже вона сама з кіноіндустрії, тому все розуміє.

Також Ісаєнко наголосив, що українське кіно вже виходить на світовий рівень. А справи підуть ще краще, коли українці будуть більш відверті і будуть не жадібно, а якісно виконувати свою роботу.

Нагадаємо, що вже 8 грудня о 20:00 на ICTV2 відбудеться прем’єра серіалу Служба 112 із Андрієм Ісаєнком. Актор втілив образ Дмитра Мовчана – гірничорятувальника з Донеччини, який після втрат через війну намагається знайти нову точку опори в житті та почуттях.

