Співачка та модель Саша Норова звернулася до свого чоловіка, лідера гурту Adam Михайла Клименка, що пішов з життя після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом.

Що написала Саша Норова

У щемкому дописі вона подякувала коханому за весь час разом та спільний досвід.

Саша доповнила пост чорно-білими фото з чоловіком. Для аудіосупроводу вона обрала пісню Марії Яремчук Назавжди.

– Міша, мій Міша, мій Мішель, я дякую Богу за це кохання, яке подарував нам з тобою, я дякую тобі за ці неймовірні пісні про нашу любов, вони – назавжди, ти – назавжди! Кожна пісня Adam – це наше з тобою життя, кожне слово із життя, неймовірно тонкого відчуття любові, красивої та чистої, я тобі дякую, – написала Саша Норова.

Старший син пари Марк у памʼять про батька опублікував кумедне та зворушливе відео, зроблене влітку. Тоді Михайло допоміг Марку розібратися з мопедом.

– Тато. Тільки ось в кінці літа ти допомагав мені усе робити, – підписав ролик хлопець.

Реакція мережі

Під дописами родини зʼявляється все більше коментарів зі словами співчуття. Зокрема зіркові підписники Саші Норової висловили їй свою підтримку.

Ваша любов назавжди поселилася в наших серцях. Зичу сил та щиро співчуваю, – написала реперка Alyona Alyona.

Немає слів. Нам дуже шкода. Дуже. Але це навіть не крихта, порівняно з твоїм коханням, – звернувся до Саші ведучий Анатоліч.

Саша, співчуваю вам, це жахлива втрата, – прокоментувала співачка Джамала.

Невимовний біль. Співчуття, – додала Ната Жижченко з гурту Onuka.

Сашо, прийміть наші щирі співчуття! Хай Бог надасть вам сили та мужності, щоб пройти через це горе, – підтримала удову акторка Катерина Тишкевич.

Нестерпно просто, прийміть наші співчуття, – залишила повідомлення блогерка Христина Решетник.

Серце Михайла Клименка зупинилося вранці 7 грудня. У листопаді його дружина повідомила, що він у комі через ускладнення, викликані хворобою.

Попрощаються з лідером гурту Adam у вівторок, 9 грудня, о 10:00 в Національній філармонії України. Служба в церкві та прощання на цвинтарі відбудеться о 13:00 в селі Луб’янка.

Родина попрохала усіх, хто прийде на церемонію, приносити тільки живі квіти.

Фото: Саша Норова

