Навколо заявки співачки Олі Полякової на участь у Нацвідборі на Євробачення 2026 триває публічний конфлікт.

Причиною нової хвилі обговорень стала заява музичної продюсерки Нацвідбору Джамали щодо пісні, яку Полякова подала на конкурс.

Продюсер співачки Михайло Ясинський вже опублікував спростування із доказами.

Що сказала Джамала

За словами Джамали, Полякова подавалася на конкурс із піснею Warrior. Про це артистка сказала в розмові з журналісткою програми Ранок у великому місті на ICTV2 Ксенією Малинюк.

– Хороша пісня. Це якраз Warrior, здається. Саме з цією піснею вона хотіла їхати, – зазначила продюсерка Нацвідбору.

Ось тільки цю пісню Оля Полякова вже презентувала для слухачів, що було б порушенням правил участі у національному етапі конкурсу. Втім, Михайло Ясинський вже заявив, що слова Джамали не відповідають дійсності, та оприлюднив скріни конкурсної заявки, поданої на Нацвідбір.

Відповідь продюсера Полякової

Згідно з документами, у заявці зазначена пісня Queen of the night, написана Олею Поляковою у співавторстві із Ріком Паркгаузом та Джорджем Тіззардом.

– Якщо це не брехня, то що це? Ми ніколи і ніде не казали, що Warrior пісня заявка. Пам’ять – дійсно це слабке місце цієї співачки. Власні виступи в РФ після 2014 в принципі можна забути, бо давно це було і багато води утекло, але пісню заявку продюсеру відбору забути якось не дуже професійно, – висловився Ясинський.

Передісторія конфлікту

У жовтні Оля Полякова подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення 2026. Водночас вона звернулася до Суспільного мовлення з проханням оновити правила, які забороняють участь артистам, що після 2014 року виступали в Росії.

Співачка заявляла, що ці правила “втратили свою актуальність” і можуть обмежувати громадянські права українських артистів. У листі до голови правління Суспільного Миколи Чернотицького Полякова наголошувала, що живе і працює в Україні, сплачує податки та реалізує благодійні проєкти.

Суспільне у відповідь заявило, що правила Нацвідбору 2026 не можуть бути змінені після його початку, а також вважає неприпустимим представлення України артистами, які після 15 березня 2014 року вели концертну діяльність на території держави-агресора чи на окупованих територіях.

Після відмови Суспільного змінювати правила продюсер Полякової Михайло Ясинський звернувся до Європейської мовної спілки (ЄМС) з проханням втрутитися у ситуацію. Також він заявляв про можливий судовий позов у разі, якщо правила не буде переглянуто.

