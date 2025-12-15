В юбилейном Евровидении 2026, которое состоится в мае следующего года в Вене, примут участие 35 стран.

Также стали известны даты проведения полуфиналов песенного конкурса и финала Евровидения 2026.

Расписание Евровидения 2026

Первый полуфинал запланирован на 12 мая – в нем зрители увидят выступления 15 стран.

Второй полуфинал состоится 14 мая, в нем примут участие еще 15 конкурсантов.

Жеребьевка полуфиналов пройдет в Вене 12 января – тогда станет известно, в каком из полуфиналов будет соревноваться каждая страна.

В финал пройдут 20 участников. К ним автоматически присоединятся страны-основатели конкурса – Франция, Германия, Италия и Великобритания, а также Австрия как страна-хозяйка. Напомним, Испания не будет участвовать в Евровидении 2026.

В полуфиналах возвращается голосование жюри – впервые с 2022 года. Эти баллы будут добавляться к результатам зрительского голосования.

Возвращение и отказ от Евровидения 2026

После нескольких лет перерыва на Евровидение возвращаются Болгария, Румыния и Молдова.

В то же время от участия в конкурсе отказались Нидерланды, Испания, Ирландия, Словения и Исландия. Таким образом вещатели выразили протест на фоне решения Европейского вещательного союза об участии Израиля.

Продажа билетов на живые шоу в Вене стартует 13 января. Для доступа к продаже фанатам необходимо зарегистрироваться до 18 декабря 2025 года на специальном сайте.

Детали относительно сцены, ведущих и формата празднования 70-летия Евровидения организаторы пообещали обнародовать в ближайшее время.

