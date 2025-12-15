На Евровидение 2026 в Вене приедут участники из 35 стран: даты проведения конкурса
- Евровидение 2026 состоится с 12 по 16 мая 2026 года.
- Жеребьевка полуфиналов запланирована на 12 января в Вене.
- На конкурс возвращаются Болгария, Румыния и Молд
В юбилейном Евровидении 2026, которое состоится в мае следующего года в Вене, примут участие 35 стран.
Также стали известны даты проведения полуфиналов песенного конкурса и финала Евровидения 2026.
Расписание Евровидения 2026
Первый полуфинал запланирован на 12 мая – в нем зрители увидят выступления 15 стран.
Второй полуфинал состоится 14 мая, в нем примут участие еще 15 конкурсантов.
Жеребьевка полуфиналов пройдет в Вене 12 января – тогда станет известно, в каком из полуфиналов будет соревноваться каждая страна.
В финал пройдут 20 участников. К ним автоматически присоединятся страны-основатели конкурса – Франция, Германия, Италия и Великобритания, а также Австрия как страна-хозяйка. Напомним, Испания не будет участвовать в Евровидении 2026.
В полуфиналах возвращается голосование жюри – впервые с 2022 года. Эти баллы будут добавляться к результатам зрительского голосования.
Возвращение и отказ от Евровидения 2026
После нескольких лет перерыва на Евровидение возвращаются Болгария, Румыния и Молдова.
В то же время от участия в конкурсе отказались Нидерланды, Испания, Ирландия, Словения и Исландия. Таким образом вещатели выразили протест на фоне решения Европейского вещательного союза об участии Израиля.
Продажа билетов на живые шоу в Вене стартует 13 января. Для доступа к продаже фанатам необходимо зарегистрироваться до 18 декабря 2025 года на специальном сайте.
Детали относительно сцены, ведущих и формата празднования 70-летия Евровидения организаторы пообещали обнародовать в ближайшее время.