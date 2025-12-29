Кино — это больше чем развлечение, это магия, способная переносить нас в другие миры, заставлять смеяться, плакать и испытывать разнообразные эмоции. В этом году кинематограф порадовал зрителей разными историями: от захватывающих блокбастеров до глубоких драм, побуждающих задуматься о жизни и борьбе.

Топ-10 фильмов 2025 года

Факты ICTV посмотрели немало фильмов 2025 года и сформировали собственную десятку лучших. В нашем рейтинге 10 лучших фильмов 2025 мы собрали те ленты, которые смогли приковать внимание зрителей, поразить и заставить сердца биться быстрее.

1. Грешники

Режиссер: Райан Куглер

Фильм Грешники — это прежде всего история о свободе и блюзе, жанре, который называют музыкой дьявола. Один из самых ярких фильмов года, переосмысливающий границы жанра ужасов. Режиссер Райан Куглер соединил традиционные мотивы фильмов о вампирах с новым взглядом на жизнь чернокожих американцев в США начала прошлого века.

Действие фильма разворачивается в 1930-х годах в Миссисипи. Близнецы Смоук и Стек, которых сыграл Майкл Би Джордан, возвращаются из Чикаго в небольшой городок и планируют открыть джук-джойнт (афроамериканский термин) — неофициальное заведение с музыкой, танцами и азартными играми.

Они покупают мельницу у мужчины, который впоследствии оказывается главой Ку-клукс-клана. Сначала все кажется идеальным: братья приглашают друзей на организованную ими вечеринку, но в определенный момент появляются незваные гости.

– До захода солнца я думал, что это был лучший день в моей жизни. А для тебя это было так же? – спрашивает один из героев в конце фильма. – Без сомнения. Я в последний раз видел своего брата. В последний раз видел солнце. Всего на несколько часов… мы были свободны, – отвечает ему второй.

Грешники – уникальный хоррор, который много говорит о наследии и музыке. Сцена с саундтреком I Lied to You напоминает начало фильма Экстаз режиссера Гаспара Ноэ. В обоих случаях композиция попадает в десятку. Впрочем, если у Ноэ это телесный транс и потеря контроля, то у Куглера – похоть, танцы, блюз и катарсисный взгляд в будущее.

2. 2000 метров до Андреевки

Режиссер: Мстислав Чернов

2000 метров до Андреевки – необычный, чрезвычайно мощный и в то же время опустошающий фильм. Новая картина Мстислава Чернова заставляет зрителей затаить дыхание и замолчать, она побуждает к выводам и ответам на вопросы: Откуда берет начало борьба за достоинство, свободу и независимость?

Этот фильм страшный и тяжелый, ведь в первые десять минут ты понимаешь, что это не постановка, а реальные солдаты с нагрудными камерами, возле которых взрываются реальные снаряды. Зритель видит мир, похожий на игру Call of Duty, но это реальность, и она страшнее, потому что это не компьютерная графика, а многих героев ленты уже нет в живых.

Как и в 20 днях в Мариуполе, закадровый голос Чернова является важной составляющей фильма. С документальной точки зрения он выбрал необычный прием, описывая судьбу солдата во время его появления на экране, а не перед титрами. После знакомства с одним из героев его фильма зритель слышит: Через пять месяцев он будет ранен и умрет. Этот прием демонстрирует жуткое спокойствие и бессмысленность войны как таковой.

Однако он смело подчеркивает, что борьба украинцев за свою свободу и независимость не напрасна. Как сказал режиссер в недавнем интервью изданию The Guardian, 2000 метров до Андреевки – это не только о борьбе украинцев, но и о расстоянии, в частности между разъедаемой войной Украиной и безмятежной Европой.

3. Новая волна

Режиссер: Ричард Линклейтер

Каждый год появляются фильмы, которые являются прекрасной одой киноискусству. В этом году такой стала лента американца Ричарда Линклейтера, посвященная французской Новой волне, режиссеру Жану-Люку Годару и созданию его картины На последнем вздохе, которая является одной из самых выдающихся в 1960-х.

Новая волна – это не просто дань уважения направлению киноискусства через призму розовых очков, это необыкновенный черно-белый фильм, который, как и На последнем вздохе, пытается передать страсть того времени и восторг от открытия нового киноязыка.

Жан-Люк Годар, разочаровавшись в штамповом кино с классическими сценами, монтажом и секс-символами, которое предлагал Голливуд, стремился создать фильм, в котором нарушит все правила. Свой дебютный полнометражный метр На последнем вздохе он создавал без сценария, а только из идей, которые появлялись в его голове на ходу, импровизировал на съемочной площадке, а если не было вдохновения, то ничего не снимал.

У Годара главные роли исполнили на тот момент малоизвестные актеры Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг, которые после фильма стали иконами Новой волны и звездами мирового масштаба.

Линклейтер при создании своей картины также настаивал на привлечении не очень известных актеров, но интереснее то, что Обри Дюллен и Зои Дойч оказались чрезвычайно похожи на Бельмондо и Сиберг, особенно когда повторяли культовые сцены из оригинального фильма. И в этом заключается очарование ленты. А Гийом Марбек точно передал целеустремленность и уверенность самого Годара.

Бесспорно, заядлые киноманы получат от Новой волны гораздо больше удовольствия, чем те, кто не интересуется французской Новой волной. Однако даже без этого контекста фильм является одним из самых вдохновенных взглядов на творческий процесс создания кино, который можно воспринимать как гениальную игру.

4. Битва за битвой

Режиссер: Пол Томас Андерсон

Битва за битвой еще до обнародования номинантов Киноакадемии считается многими кинокритиками главным претендентом на премию Оскар. Новый фильм Пола Томаса Андерсона – многослойный, такой же взрывоопасный, как Афина Ромена Гавраса, и на 100% американский.

В целом к нему можно подобрать много формулировок, ведь это также политический, антифашистский и революционный фильм, в котором блестят звезды такого масштаба, как Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн.

Лента начинается с нападения группы революционеров во главе с Перфилией Хиллс (Теяна Тейлор) на иммиграционную службу. Во время операции она знакомится с офицером Стивеном Локджоу (Пенн), с которым впоследствии вступает в сексуальный контакт и рожает дочь Виллу, а позже предает соратников, согласившись на программу защиты свидетелей.

Сам же фильм сосредоточен на главном герое Бобе, которого сыграл Ди Каприо, находящемся в отношениях с Перфилией. Его персонаж – бывший разочарованный революционер, который любит курить травку и воспитывает Виллу как свою дочь. Когда ее жизнь оказывается под угрозой, Боб решает действовать, чтобы спасти девочку, и снова попадает в водоворот событий.

Иногда Битва за битвой кажется несколько скупой, учитывая ее временной диапазон, места действия и персонажей. Но это также может быть частью замысла Андерсона, который подчеркивает американский колорит случайных перестрелок или осад, в то время как название намекает на отсутствие кульминационного финала.

5. Метод исключения

Режиссер: Пак Чхан Ук

Все идет к тому, что кинематографисты из Южной Кореи вскоре присвоят себе такой жанр, как острая сатира. Конечно, это шутка. Но то, как Пак Чхан Ук в своей ленте делает мишенью капитализм с красивым домом, в котором живут герои, напоминает другую известную корейскую сатиру Паразиты от Пон Чжун Хо.

Однако в Паразитах весь шарм картины был достижением актерского ансамбля, тогда как в Методе исключения блещет Ли Бен Хон. Его героя Ман Су увольняют с должности после 25 лет службы в конгломерате, занимающемся производством бумаги. Это ставит под угрозу его комфортный образ жизни с женой Ли Ми Ри (Сон Е Джин), пасынком и дочерью, ведь из-за сокращения вся семья будет вынуждена существенно уменьшить расходы и готовиться к продаже дома.

Ман Су придумывает план, как получить желаемую работу на производстве по изготовлению бумаги, но проблемой для него является то, что должность одна и на нее претендуют еще несколько кандидатов, которым он проигрывает. Поэтому он планирует устранить их одного за другим.

Пак Чхан Ук умело сочетает черный юмор, жестокость, неожиданные драматические повороты и неповторимый кинематографический стиль. Некоторые сцены настолько изящны, что кажется, на их воплощение ушли месяцы тщательной подготовки. Но именно это и делает фильм Метод исключения таким увлекательным и абсолютно непредсказуемым, ведь каждое плохое действие сопровождается неожиданными сюрпризами.

6. Сентиментальная ценность

Режиссер: Йоаким Триер

Сентиментальная ценность — это мощная история о родителях и детях, о нереализованных мечтах, стремлении искупления и пути к примирению. В фильме также прослеживается сильный подтекст о жертвах (как личных, так и профессиональных), на которые идут кинематографисты в желании воплотить свои мечты в жизнь.

Фильм Йоакима Триера отличается безупречной игрой актеров и рассказывает историю в трогательной манере, не прибегая к пафосной мелодраматичности или сентиментальности. Хотя в названии фильма есть это слово, он совсем не такой.

Сюжет сосредоточен на семье кинорежиссера Густава, которого сыграл Стеллан Скарсгард. У него есть две дочери – Нора, театральная актриса, которая иногда переживает приступы тревоги, и ее сестра Агнес. Густав пишет личный сценарий и хочет снять фильм в их старом доме, предлагая Норе главную роль. После ее отказа он приглашает голливудскую актрису, что только усугубляет семейный конфликт и травмы прошлого.

В работе Триера прослеживается влияние Ингмара Бергмана, а именно его Осенней сонаты, где пианистка пытается наладить отношения с детьми. В то же время Триер расширяет эту тему, более подробно исследуя унаследованные травмы, вину и эмоциональную хрупкость каждого персонажа. Именно эта глубокая эмпатия и многослойность делают ленту особенно теплой и увлекательной.

7. F1: Фильм

Режиссер: Джозеф Косински

Это, бесспорно, лучший спортивный фильм года, который держит в напряжении от начала и до финальных титров. F1: Фильм не рассказывает о “кухне” Формулы-1 – для этого есть документальные ленты, а освещает частично историю всей команды, которая работает в боксах: механиков, пит-бригады, инженеров и т. д.

Картина рассказывает о Сонни Хейсе (Брэд Питт), бывшем гонщике Формулы-1, которого старый друг убеждает вернуться на трассу и помочь спасти его команду от кризиса. Вернувшись в мир королевских гонок, Сонни придется столкнуться не только с призраками своего прошлого, но и с молодым напарником-бунтарем.

Кроме профессиональных кинематографистов, к работе над фильмом присоединились люди из мира Формулы-1, придав ему аутентичности. Невероятно мастерской в фильме является операторская работа: от взгляда от первого лица, мчащегося по трассе на бешеной скорости, до кадров, снятых с дрона. А удивительная музыкальная партитура Ханса Циммера только усиливает кинематографическую картинку, погружая зрителей в мир Формулы-1.

Фильм Косински – мастерски выдержанный блокбастер, который идеально балансирует между гонками и линиями персонажей. Это картина не о личном, а о чем-то большем. Он как сама Формула-1, где гонщик – это еще не все, ведь за ним стоит команда, в случае ошибки которой он не поднимется на пьедестал. Так и с F1: фильм, где режиссер сделал все от него возможное, но настоящую магию создала команда.

8. Франкенштейн

Режиссер: Гильермо дель Торро

В своей новой ленте Гильермо дель Торро переосмысливает Франкенштейна удивительным и уникальным образом, который в основном верен роману Мэри Шелли. Этот фильм стал первым за 20 лет, сценарий к которому дель Торо написал самостоятельно. В этой работе режиссер сделал истории одновременно глубоко знакомыми и немного чужими.

Как и роман, фильм начинается с арктической экспедиции. Капитан Андерсон застрял в ледниках вместе со своей командой. Неожиданно вдали они видят взрыв, на месте которого впоследствии находят тяжело раненого Виктора Франкенштейна (Оскар Айзек).

Как только они подняли его на борт корабля, на них напал гигантский призрак в темном, рваном плаще. Существо (Джейкоб Элорди) убивает нескольких членов экипажа, прежде чем его прогоняют. Капитан, увидев, как Существо погружается в лед, уверен, что они в безопасности. Но Франкенштейн уверяет их, что это не так, потому что Существо вернется – оно не может умереть.

Как и в романе Шелли, половина фильма дель Торо Франкенштейн рассказывает историю Виктора, а другая половина – историю Существа, которые являются зеркальным отражением трагедии: первая порожденная извращенной амбицией, а вторая – жестокостью и отторжением.

С художественной точки зрения этот фильм невероятен и верен стилистике режиссера. Он поднимает интересный вопрос о взаимосвязи между автором и произведением. Дель Торо показывает, что они могут оставаться связанными даже после смерти создателя и что произведение может выйти за пределы его личности, не нарушая этой связи.

9. Простая случайность

Режиссер: Джафар Панахи

Каждая новая работа иранского режиссера Джафара Панахи является формой протеста. Они — своеобразные социально-экономические притчи о его стране, которая десятилетиями находится под авторитарным укладом.

Панахи является давним противником режима, ему неоднократно запрещали выезд из страны, а его фильмы на кинофестивале передавались почти контрабандой. И хотя в 2023 году он сумел выехать из Ирана, тамошние чиновники продолжают клепать режиссеру заочные аресты.

Простая случайность в этом году в Каннах получила главную награду – Золотую пальмовую ветвь. Это фильм о случайностях и чем-то напоминает Столкновение режиссера Пола Хаггиса, где сценарий так же строится из невероятных случайностей и столкновений героев.

В центре сюжета — работник автомастерской Вахид, который случайно узнает в мужчине, у которого сломалась машина, своего палача. Он убежден, что именно он пытал и издевался над ним в тюрьме, куда его посадили за протесты. Вахид идет за ним домой, а на следующий день сбивает лопатой.

Он связывает мужчину, сначала пытается похоронить его заживо, но затем хочет найти подтверждение среди других жертв, что именно он их всех пытал. Поэтому он встречается с другими бывшими заключенными, пережившими пытки в тюрьме, и они решают его судьбу.

Это простой по своей структуре фильм, но в то же время сложный, ведь выводит на первый план вопросы: заслуживает ли палач прощения, а также должна ли жертва повторять преступления своего обидчика.

10. Бугония

Режиссер: Йоргос Лантимос

Новая картина Лантимоса является римейком корейского фильма Спасите зеленую планету, который затрагивает культуру конспирологических теорий. Сегодняшний мир перенасыщен заговорами, которым не часто удается преодолеть сомнения. Но Лантимос это делает, как бы нелепо это ни звучало. Абсурдность он делает правдоподобной по мере развития событий истории.

Технически в фильме есть два главных героя, которых сыграли Джесси Племонс и Эмма Стоун. Герой Племонса убеждает своего кузена, страдающего аутизмом, похитить генерального директора мегакорпорации, которую сыграла Стоун, считая, что она инопланетянка. Он планирует использовать свои знания, чтобы заставить ее попросить о встрече со своим высоким императором.

Бугония — это прекрасный пример того, как режиссер не боится сбивать зрителя с толку, чтобы подарить ему уникальный киноопыт. Фильм на первый взгляд кажется странным, но скрывает огромное количество деталей. Бугония — не для массового зрителя, но сама история никого не оставит равнодушным.

Фильмы Лантимоса нелегко воспринимать. Почти все его ленты (от Лобстера до Бедных созданий) оставляют у большинства зрителей странное послевкусие, но у некоторых провоцируют аппетит к подобным странным историям.

