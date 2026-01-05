Дружина співака Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко розповіла, як із сином Оскаром пережила російський обстріл Києва у ніч на 5 січня.

Сім’я проживає в Оболонському районі столиці, де зафіксували влучання по приватній медичній клініці. Унаслідок ворожої атаки є загиблий і постраждалі.

Дружина Козловського про нічний обстріл

У сториз в Instagram Юлія розповіла, що вночі прокинулася від звуку того, як ворожий Шахед набирав швидкість.

– Тільки встигла дитині закрити вуха руками, щоб не розбудило – і тут бахнуло. Він відкрив очі й каже: Шахед. Десь розвалило хату. І заснув далі, – поділилася дружина Козловського.

Вранці Юлія з Оскаром вирушили на заняття з плавання. Дорогою вони побачили наслідки російської атаки на Київ. Оскар із цікавістю спостерігав, як розбирають завали, а в повітрі відчувався сильний запах пожежі.

– Оскара не могла забрати. Дивився, як розбирають завал. Запах пожежі чутно сильно, – додала Бакуменко.

Ніч проти 5 січня була тривожною і для співачки Лавіки, яка повідомила про влучання поруч з будинком. На щастя, ніхто з близьких учасниці Фабрики зірок 3 не постраждав.

Фото: Юлія Бакуменко