Співачка Олена Тополя уперше після гучного скандалу, пов’язаного із шантажем та незаконним поширенням її інтимних відео в мережі, вийшла на зв’язок та відповіла на закиди про нібито зради в шлюбі.

Тополя зробила заяву про особисте життя

На особистій сторінці в Instagram артистка записала відеозвернення, в якому попередила всіх про відповідальність за поширення недостовірної інформації про те, що вона нібито зраджувала чоловікові.

Олена наголосила, що познайомилася з хлопцем вже після подання документів до суду про розлучення з лідером гурту Антитіла Тарасом Тополею.

– Познайомилася з хлопцем я, тільки познайомилася, через тиждень після подання документів до суду про розірвання шлюбу. Вважаю, що це моє особисте життя, і воно не має бути в доступі ні у кого. Те, що сталося, це кримінальне правопорушення, за яке мають нести відповідальність згідно закону. У мене всі докази в наявності. Проводиться розслідування, – сказала Олена Тополя.

Артистка додала, що нічого не порушувала, нічого поганого не зробила, і має повне право на особисте життя.

– Думайте самі, кому ж так цікаво продовжувати розповсюджувати неправдиву інформацію про мене і робити з мене зрадницю. А зараз бажаю всім нормального життя. Бережіть себе, своїх близьких. І залишайтеся людьми, що б там не було, – сказала Тополя.

Нещодавно стало відомо, що Олену Тополю шантажували злиттям інтимних відео в мережу. Зловмисник вимагав від співачки $75 тис. (понад 3,2 млн грн), його вже затримала поліція.

Колишній чоловік артистки Тарас Тополя зізнався, що має припущення щодо того, хто стоїть за цим злочином і хто у такий спосіб прагне помститися їхній родині.

