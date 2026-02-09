Певец и актер Владимир Дантес откровенно заговорил о своем внутреннем состоянии.

На фоне новостей о расставании с дизайнером Дашей Кацуриной, артист рассказал о своем эмоциональном состоянии и видении дальнейшего пути.

Владимир Дантес о своем состоянии

После того, как пара перестала появляться вместе, а Кацурина начала говорить об изменениях в личной жизни, Дантес некоторое время молчал, но теперь приоткрыл, что чувствует. Правда, о прошлых отношениях певец не упоминал.

Сейчас смотрят

– Наверное, я немного растерян, но в то же время уверенно иду по новому пути. Я еще не знаю, что ждет впереди, но не оглядываюсь назад – потому что сосредоточен на будущем. С каждым шагом я стремлюсь оставлять растерянность в прошлом и вместо этого закалять внутреннюю силу. И несмотря на всю неизвестность, я чувствую себя действительно счастливым! – рассказал Дантес.

Музыкант отметил, что для него важно оставаться собой. По словам Владимира, именно творчество дает ему возможность расширять собственные границы и переносить этот опыт в реальную жизнь.

О близости и эмоциональной уязвимости

Говоря о физической и эмоциональной близости, Дантес подчеркивает, что его позиция остается неизменной, независимо от личных изменений.

– Все должно происходить по активному согласию обоих партнеров. То, что происходит между двумя, касается только их, и если есть взаимное согласие – мнение окружающих не имеет значения, – пояснил певец.

В то же время артист признает, что после работы над ролью стал более эмоционально уязвимым.

– Мой персонаж Томаш еще не до конца меня отпустил, – добавил Дантес.

Напомним, что 12 февраля на большие экраны выйдет эротически-исторический триллер Все оттенки соблазна.

В ленте Владимир Дантес сыграл главную роль — персонажа по имени Томаш Крыжевский. Его партнершей по фильму стала звезда сериала Кофе с кардамоном Елена Лавренюк.

Источник : Insider

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.