Співак та актор Володимир Дантес відверто заговорив про свій внутрішній стан.

На тлі новин про розставання з дизайнеркою Дашею Кацуріною, артист розповів про свій емоційний стан і бачення подальшого шляху.

Володимир Дантес про свій стан

Після того, як пара припинила з’являтися разом, а Кацуріна почала говорити про зміни в особистому житті, Дантес певний час мовчав, але тепер привідкрив, що відчуває. Щоправда, про минулі стосунки співак не згадував.

– Напевно, я дещо розгублений, але водночас впевнено прямую новим шляхом. Я ще не знаю, що чекає попереду, проте не озираюся назад – бо зосереджений на майбутньому. З кожним кроком я прагну залишати розгубленість у минулому й натомість гартувати внутрішню силу. І попри всю невідомість, я почуваюся справді щасливим! – розповів Дантес.

Музикант зазначив, що для нього важливо залишатися собою. За словами Володимира, саме творчість дає йому можливість розсувати власні кордони та забирати цей досвід у реальне життя.

Про близькість і емоційну вразливість

Говорячи про фізичну та емоційну близькість, Дантес підкреслює, що його позиція залишається незмінною, незалежно від особистих змін.

– Усе має відбуватися за активною згодою обох партнерів. Те, що стається між двома, стосується лише їх, і якщо є взаємна згода – думка оточення не має значення, — пояснив співак.

Водночас артист визнає, що після роботи над роллю став більш емоційно вразливим.

– Мій персонаж Томаш ще не до кінця мене відпустив, – додав Дантес.

Нагадаємо, що 12 лютого на великі екрани вийде еротично-історичний трилер Всі відтінки спокуси.

У стрічці Володимир Дантес зіграв головну роль – персонажа на імʼя Томаш Крижевський. Його партнеркою по фільму стала зірка серіалу Кава з кардамоном Олена Лавренюк.

Джерело : Insider

