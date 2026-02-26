Украинский певец Melovin (Константин Бочаров) впервые прервал молчание после новости о разрыве отношений со своим возлюбленным, боевым медиком Петром Злотеей.

Артист рассказал о своем эмоциональном состоянии и заступился за бывшего избранника, которого начали критиковать в сети.

Как Melovin переживает разрыв

Артист признался, что расставание дается ему непросто. Несмотря на точку, поставленную в отношениях, певец до сих пор испытывает внутреннюю боль.

–Я это переживаю по-своему, мне немного больно. Но Петр – невероятный человек, невероятный мужчина, который служит, который спасает человеческие жизни. Поэтому пусть у него все будет хорошо и ему ангел-хранитель, – поделился Melovin в эфире программы Нашего Радио.

Вместе с тем исполнитель высказался об отношениях на своей странице в Instagram и выступил в защиту экс-жениха. Ведь после разрыва Петр Злотя столкнулся с волной хейта в сети.

– Петр – человек чести, человек, который спасает жизни. Все, что пытаются на него вылить, – не имеет ничего общего с реальностью. Иногда уважение – это самая громкая форма тишины, – заявил Melovin.

Напомним, что отношения пары развивались стремительно. В конце прошлой осени артист ошеломил поклонников новостью о помолвке, а уже в День всех влюбленных Melovin неожиданно объявил о разрыве с женихом.

