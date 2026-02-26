Український співак Melovin (Костянтин Бочаров) уперше перервав мовчання після новини про розрив стосунків зі своїм коханим, бойовим медиком Петром Злотею.

Артист розповів про свій емоційний стан та заступився за колишнього обранця, якого почали критикувати у мережі.

Як Melovin переживає розрив

Артист зізнався, що розставання дається йому непросто. Попри крапку, поставлену у стосунках, співак досі відчуває внутрішній біль.

–Я це проживаю по-своєму, мені трошки боляче. Але Петро – неймовірна людина, неймовірний чоловік, який служить, який рятує людське життя. Тому хай в нього все буде добре і йому янгола-охоронця, – поділився Melovin в ефірі програми Нашего Радіо.

Разом із тим виконавець висловився про стосунки на своїй сторінці в Instagram та виступив на захист екснареченого. Адже після розриву Петро Злотя зіткнувся з хвилею хейту у мережі.

– Петро – людина честі, людина, яка рятує життя. Усе, що намагаються на нього вилити, – не має нічого спільного з реальністю. Іноді повага – це найгучніша форма тиші, – заявив Melovin.

Нагадаємо, що стосунки пари розвивалися стрімко. Наприкінці минулої осені артист приголомшив шанувальників новиною про заручини, а вже у День усіх закоханих, Melovin несподівано оголосив про розрив з нареченим.

