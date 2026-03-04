Стала известна официальная причина смерти Кэтрин Хартли, дочери звезды сериала «Убийства в одном здании» Мартина Шорта.

В конце февраля ее нашли мертвой в собственном доме в Голливуд-Хиллз.

Причина смерти дочери Мартина Шорта

Согласно данным базы судмедэксперта округа Лос-Анджелес, смерть Кэтрин Хартли классифицирована как самоубийство.

Причиной стало огнестрельное ранение в голову. В отчете указано, что женщина выстрелила в себя сама 23 февраля. На месте трагедии правоохранители также нашли предсмертную записку.

Семья актера подтвердила утрату через два дня после случившегося. В официальном заявлении близкие отметили, что они опустошены этой потерей, и попросили уважать их частную жизнь в это сложное время.

Они вспоминают Кэтрин как человека, который нес в мир свет и радость.

Жизнь в тени известного отца

Кэтрин была старшей из трех детей, которых Мартин Шорт усыновил в браке с актрисой Нэнси Долман. Жена актера умерла от рака яичников в 2010 году. Несмотря на популярность отца, Кэтрин выбрала путь социальной работы и помощи людям.

В 2012 году она официально сменила фамилию Шорт на Хартли. В заявлении в суд она объясняла это решение профессиональными причинами: Кэтрин не хотела, чтобы ее пациенты ассоциировали ее со звездной фигурой отца, и стремилась избежать возможных преследований.

Кэтрин имела диплом психолога Нью-Йоркского университета и степень магистра социальной работы Университета Южной Калифорнии.

Она вела частную практику и работала в клинике Amae Health в Лос-Анджелесе, которая специализируется на психиатрической помощи, в частности на работе с людьми, имеющими суицидальные мысли.

Черная полоса в жизни Мартина Шорта

Для 75-летнего актера смерть дочери стала очередным тяжелым ударом за последние несколько месяцев. В конце января Мартин Шорт потерял свою давнюю подругу и коллегу Кэтрин О’Гару, которая скончалась после борьбы с онкологией.

Кроме того, в декабре прошлого года трагически погибли его близкие друзья – режиссер Роб Райнер с женой Мишель. В убийстве пары обвиняют сына Райнеров Ника.

