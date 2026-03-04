Стала відома офіційна причина смерті Кетрін Гартлі, доньки зірки серіалу Вбивства в одній будівлі Мартіна Шорта.

Наприкінці лютого її знайшли мертвою у власному будинку в Голлівуд-Хіллз.

Причина смерті доньки Мартіна Шорта

Згідно з даними бази судмедексперта округу Лос-Анджелес, смерть Кетрін Гартлі класифікована як самогубство.

Причиною стало вогнепальне поранення в голову. У звіті зазначено, що жінка вистрілила в себе сама 23 лютого. На місці трагедії правоохоронці також знайшли передсмертну записку.

Родина актора підтвердила втрату через два дні після того, що сталося. В офіційній заяві близькі зазначили, що вони спустошені цією втратою, і попросили поважати їхнє приватне життя в цей складний час.

Вони згадують Кетрін як людину, яка несла у світ світло та радість.

Життя у тіні відомого батька

Кетрін була старшою з трьох дітей, яких Мартін Шорт усиновив у шлюбі з акторкою Ненсі Долман. Дружина актора померла від раку яєчників у 2010 році. Попри популярність батька, Кетрін обрала шлях соціальної роботи та допомоги людям.

У 2012 році вона офіційно змінила прізвище Шорт на Гартлі. У заяві до суду вона пояснювала це рішення професійними причинами: Кетрін не хотіла, щоб її пацієнти асоціювали її із зірковою постатю батька, і прагнула уникнути можливих переслідувань.

Кетрін мала диплом психолога Нью-Йоркського університету та ступінь магістра соціальної роботи Університету Південної Каліфорнії.

Вона вела приватну практику та працювала в клініці Amae Health у Лос-Анджелесі, яка спеціалізується на психіатричній допомозі, зокрема на роботі з людьми, що мають суїцидальні думки.

Чорна смуга в житті Мартіна Шорта

Для 75-річного актора смерть доньки стала черговим важким ударом за останні кілька місяців. Наприкінці січня Мартін Шорт втратив свою давню подругу та колегу Кетрін О’Гару, яка померла після боротьби з онкологією.

Крім того, у грудні минулого року трагічно загинули його близькі друзі – режисер Роб Райнер із дружиною Мішель. У вбивстві пари звинувачують сина Райнерів Ніка.

