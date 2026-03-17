Певец Melovin рассказал, что у него есть профиль в Tinder — приложении для знакомств. Об этом артист рассказал в беседе с журналисткой Ксенией Малынюк эксклюзивно для программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Музыкант, который нередко оказывается в центре различных бурных событий, подтвердил, что пользуется Tinder, и заверил, что его профиль – настоящий.

– Да, конечно! Верифицированный аккаунт, – уточнил Melovin.

К слову, именно там певец познакомился со своим, уже бывшим, женихом — военным парамедиком Петром Злотеем.

Сейчас смотрят

Он еще раз подчеркнул, что завершение их отношений не было связано с какими-либо негативными событиями, в частности с изменой.

— Просто банально абсолютно не сошлись, — резюмировал Melovin.

Артист добавил, что сейчас не общается с бывшим возлюбленным и прокомментировал упреки в пиаре на своей личной жизни.

– Я не удивляюсь таким вещам. Единственное, помните: там, где искренность, вы всегда будете думать, что это пиар, – заявил певец.

Напомним, месяц назад организаторы тура Melovin решили отменить его концерты в Украине. Это произошло после того, как выступление музыканта в Ровно сорвали протестующие.

Тогда участники акции выкрикивали лозунги против однополых отношений и держали плакаты с надписями Не за гей-браки воюют герои.

Источник : Ранок у великому місті

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.