Это точно он: Melovin признался, что сидит в Tinder
- Melovin заверил, что его аккаунт в приложении — верифицированный.
- Именно в Tinder он познакомился со своим бывшим женихом Петром Злотей.
- Расставание, по словам певца, не связано с изменой.
Певец Melovin рассказал, что у него есть профиль в Tinder — приложении для знакомств. Об этом артист рассказал в беседе с журналисткой Ксенией Малынюк эксклюзивно для программы Ранок у великому місті на ICTV2.
Музыкант, который нередко оказывается в центре различных бурных событий, подтвердил, что пользуется Tinder, и заверил, что его профиль – настоящий.
– Да, конечно! Верифицированный аккаунт, – уточнил Melovin.
К слову, именно там певец познакомился со своим, уже бывшим, женихом — военным парамедиком Петром Злотеем.
Он еще раз подчеркнул, что завершение их отношений не было связано с какими-либо негативными событиями, в частности с изменой.
— Просто банально абсолютно не сошлись, — резюмировал Melovin.
Артист добавил, что сейчас не общается с бывшим возлюбленным и прокомментировал упреки в пиаре на своей личной жизни.
– Я не удивляюсь таким вещам. Единственное, помните: там, где искренность, вы всегда будете думать, что это пиар, – заявил певец.
Напомним, месяц назад организаторы тура Melovin решили отменить его концерты в Украине. Это произошло после того, как выступление музыканта в Ровно сорвали протестующие.
Тогда участники акции выкрикивали лозунги против однополых отношений и держали плакаты с надписями Не за гей-браки воюют герои.