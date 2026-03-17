Це точно він: Melovin зізнався, що сидить у Tinder
- Melovin запевнив, що його акаунт у застосунку — верифікований.
- Саме в Tinder він познайомився з екснареченим Петром Злотею.
- Розрив, за словами співака, не пов’язаний зі зрадою.
Співак Melovin розкрив, що має профіль у Tinder – застосунку для знайомств. Про це артист розповів у розмові з журналісткою Ксенією Малинюк ексклюзивно для програми Ранок у великому місті на ICTV2.
Melovin є в Tinder
Музикант, який нерідко опиняється в центрі різних бурхливих подій, підтвердив, що користується Tinder та запевнив, що його профіль – справжній.
– Так, звичайно! Верифікований акаунт, – уточнив Melovin.
До слова, саме там співак познайомився зі своїм, уже колишнім, нареченим – військовим парамедиком Петром Злотею.
Він ще раз наголосив, що завершення їхніх стосунків не було повʼязане з якимись негативним подіями, зокрема зі зрадою.
– Просто банально абсолютно не зійшлися, – резюмував Melovin.
Артист додав, що зараз не спілкується з екскоханим та прокоментував закиди у піарі на своєму особистому житті.
– Я не дивуюся таким речам. Єдине, що пам’ятайте, там де щирість, ви завжди будете думати, що це піар, – заявив співак.
Нагадаємо, місяць тому організатори туру Melovin вирішили скасувати його концерти Україною. Це сталося після того, як виступ музиканта в Рівному зірвали протестувальники.
Тоді учасники акції вигукували гасла проти одностатевих стосунків та тримали плакати з написами Не за гей-шлюби воюють герої.