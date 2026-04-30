Россию оставили в программе Венецианской биеннале, но с одним ограничением: павильон откроют лишь на четыре дня во время превью, после чего закроют для всех посетителей до конца выставки.

Как выяснило итальянское издание Open, обнародовав внутреннюю переписку, организаторы выставки выбрали модель, которая позволяет формально соблюдать санкции и в то же время не исключать РФ из программы.

Как будет работать павильон РФ в Венеции

Согласно новому плану, в дни превью — ориентировочно 5–8 мая — павильон будет работать только для аккредитованных специалистов и прессы. В это время там представят проект The Tree is Rooted in the Sky с перформансами.

После открытия выставки для широкой публики пространство закроют: до завершения биеннале оно останется недоступным изнутри. Зрители смогут видеть только записанные материалы — трансляции или видео, которые будут демонстрироваться снаружи здания.

Опубликованные письма показывают, что комиссар российского павильона Анастасия Карнеева вела переговоры с руководством биеннале об организации участия. В частности, она обращалась с просьбой предоставить пригласительные письма для художников и персонала из-за трудностей с получением виз.

Как отмечает ArtReview, речь идет примерно о полусотне участников. Издание также обращает внимание на связи Карнеевой с российскими государственными структурами: она является дочерью топ-менеджера корпорации Ростех, а ее партнерша — дочерью министра иностранных дел РФ.

Давление ЕС и позиция организаторов

Ранее Еврокомиссия предупредила о возможном сокращении грантового финансирования биеннале из-за российского павильона и предоставила организаторам 30 дней для объяснений.

В команде художественного мероприятия отрицают нарушения и заявляют, что действовали в рамках законодательства, а санкции были соблюдены.

