Незадолго до открытия Венецианской биеннале международное жюри выставки объявило о коллективной отставке.

Заявление об этом было опубликовано на официальном сайте.

Скандал на Венецианской биеннале: что известно

Отмечается, что открытие 61-й Венецианской биеннале запланировано на 9 мая.

Сейчас смотрят

– 30 апреля 2026 года мы, международное жюри, избранное Койо Куо, художественным руководителем 61-го конкурса La Biennale di Venezia под названием В минорных тональностях, подали в отставку, – говорится в заявлении.

По словам членов жюри, это решение было принято “с учетом предварительного заявления о намерениях”, обнародованном 22 апреля 2026 года.

Пока организаторы самой биеннале еще официально не прокомментировали ситуацию.

Таким образом, в отставку ушли:

куратор и основательница Videobrasil Соланж Оливейра Фаркаш;

кураторша современного искусства Юго-Восточной Азии Зои Батт;

директор музея современного искусства MACBA в Барселоне Эльвира Дьянгани Осе;

ректор Школы искусств Института Чикаго Марта Кузма;

искусствовед и куратор Джованна Заппери.

Напомним, в предварительном заявлении о намерении жюри призвало не рассматривать для наград национальные павильоны стран, чьи политические лидеры обвинены в военных преступлениях или преступлениях против человечности Международным уголовным судом.

Медиа трактуют это в первую очередь как решение, связанное с Россией и Израилем.

В МИД Израиля в ответ обвинили жюри биеннале в политизации спектакля и заявили об “антиизраильской индоктринизации”.

Павильоны России и Израиля остаются участниками выставки, ведь организаторы биеннале дистанцировались от заявления жюри, подчеркнув, что оно действует автономно и имеет полную свободу в определении лауреатов.

Кроме того, они отметили свою позицию против “любой формы цензуры или исключения искусства и культуры”.

Скандал вокруг биеннале продолжается с момента, когда организаторы позволили России вновь открыть свой павильон. Это решение вызвало критику, как со стороны правительства Италии, так и Европейского Союза.

Еврокомиссия сообщила, что направила организаторам письмо с намерением прекратить или приостановить грант в размере €2 млн, рассчитанное на три года.

Вместе с тем, Украина уже ввела санкции против пяти российских деятелей культуры, связанных с участием РФ в биеннале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.