В этом году песенный конкурс Евровидение-2026 имеет особое значение, он отмечает юбилейное, 70-е по счету, проведение. Принимающей стороной выступит Австрия, а именно столица страны — Вена. Мероприятие соберет десятки стран, которые будут бороться не только за победу, но и за место в истории одного из самых масштабных телевизионных шоу мира.

Какие страны никогда не выигрывали на Евровидении, читайте в нашем материале.

Какие страны ни разу не выигрывали на Евровидении

Несмотря на многолетнюю историю конкурса, за все время существования Евровидения лишь 27 стран смогли поднять главный трофей. Но значительная часть постоянных участников, даже с сильными выступлениями и громкими хитами, до сих пор ни разу не побеждала.

Среди них есть государства, которые уже десятилетиями возвращаются на сцену конкурса, каждый раз приближаясь к вершине, но так и не преодолевая последний шаг.

Украина, для сравнения, относится к тем странам, которые смогли не просто заявить о себе, но и трижды одержать победу. В 2004 году триумф принесла Руслана с песней Дикие танцы, в 2016-м победила Джамала с композицией 1944, а в 2022 году первое место завоевал Kalush Orchestra с треком Стефания. Эти победы закрепили за Украиной статус одной из самых успешных стран современного Евровидения.

В то же время наряду со странами-победительницами существует другая большая группа стран, которые ни разу не побеждали на Евровидении. Они регулярно участвовали, но так и не покорили вершину. И именно они формируют одну из самых интересных сюжетных линий каждого нового конкурса.

В списке стран, которые ни разу не побеждали на Евровидении, числится Мальта, впервые выступившая на конкурсе еще в 1971 году. За более чем полвека страна не раз была буквально в шаге от победы.

Особенно болезненными для мальтийских фанатов остаются 2002 и 2005 годы, когда исполнительницы Ira Losco и Chiara финишировали вторыми. Мальта остается одним из ярчайших примеров страны, которая почти каждый год представляет сильные номера, но не может прорваться к золоту.

Похожая история у Кипра, дебютировавшего в 1981 году. Ближе всего к победе страна подошла в 2018-м, когда энергичная Fuego в исполнении Элени Фурейры буквально взорвала сцену и принесла второе место. Это был момент, когда Кипр оказался максимально близким к историческому триумфу, но все же остановился в одном шаге от него.

Хорватия, участвующая в шоу с 1993 года, также долгое время оставалась в списке стран, которые никогда не побеждали на Евровидении, хотя она неоднократно входила в число фаворитов.

Особенно ярким стал 2024 год, когда Baby Lasagna буквально захватил внимание зрителей и букмекеров, но в итоге завершил конкурс на втором месте, установив лучший результат страны в истории.

Румыния, дебютировавшая в 1994 году, имеет в своем активе сразу два третьих места — в 2005 и 2010 годах.

Польша стартовала в том же 1994 году и сразу же добилась потрясающего результата. Эдита Гурняк с песней To Nie Ja! сразу вывела страну на второе место, которое до сих пор остается лучшим для Польши.

Есть и страны, которые, хотя и нечасто попадают в топ, но время от времени напоминают о себе. Литва, например, дебютировала в 1994 году и достигла своего пика в 2006-м благодаря ироничному выступлению LT United, принесшему шестое место.

Албания, присоединившаяся в 2004 году, в 2012 году достигла своего пика, заняв пятое место. Молдова уже успела завоевать бронзу в 2017 году благодаря Sunstroke Project, а Болгария была максимально близка к победе в том же году, когда Кристиан Костов занял второе место.

Отдельную группу составляют страны, которые дебютировали уже в XXI веке, но быстро заявили о себе.

Армения, Чехия, Грузия и Черногория имеют разную историю успехов, однако общим для них остается то, что ни одна из них еще не смогла выиграть конкурс. Чехия, например, долго оставалась аутсайдером, но в 2018 году Mikolas Josef привел страну к шестому месту, лучшему результату в истории.

Отдельно стоит упомянуть Сан-Марино, которое долгое время вообще не проходило в финал, но в 2019 году Serhat с песней Say Na Na Na неожиданно принес стране 19-е место. На данный момент это ее лучший результат.

Интересно, что даже более новые участники уже успели заявить о себе. Австралия, дебютировавшая лишь в 2015 году, сразу стала открытием конкурса. Уже в 2016 году Dami Im едва не принесла победу, заняв второе место.

Показательными являются примеры Словении и Исландии, которые также до сих пор не одержали ни одной победы, несмотря на многолетнее участие. Исландия дважды была очень близка к триумфу, а именно в 1999 и 2009 годах, когда страна заняла второе место. У Словении же лучший результат — седьмое место.

Итак, несмотря на десятилетия участия, новые поколения артистов каждый год переписывают расстановку сил. И именно страны без побед создают особую интригу, ведь каждый новый конкурс для них — это не просто выступление, а очередная попытка наконец-то переписать собственную историю.

Источник: EurovisionCentral

