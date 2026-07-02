Співак Laud (Владислав Каращук) розповів, що його квартира постраждала під час масованої російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня.

Артист закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, адже ніколи не знаєш, куди може влучити.

Laud про наслідки російського обстрілу

Співак опублікував відео, на якому видно вибиті вікна у квартирі. За словами Каращука, пошкодження його оселі виявилися мінімальними порівняно з будинком навпроти.

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— Дякую кожному, хто турбується і питає — ми в порядку. Вікна вилетіли, але пошкодження мінімальні порівняно з будинком навпроти. Це був дуже сильний і потужний вибух. Головне, що цілі, — написав Laud.

Він також закликав українців не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог.

— Не лінуйтесь ходити в укриття. Ніколи не знаєш, де може прилетіти. Небезпека під час тривоги можлива всюди, — наголосив співак.

Laud також висловив співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки.

День жалоби у Києві

У памʼять про жертв російської масованої атаки пʼятниця, 3 липня, оголошена в Києві Днем жалоби. У місті приспустять державні прапори, а також скасують усі розважальні заходи.

У ніч проти 2 липня окупанти обстріляли столицю ракетами та ударними безпілотниками.

За останніми даними, внаслідок удару загинули щонайменше 20 людей, ще понад 80 дістали поранення. Пошуково-рятувальна операція в одному з пошкоджених будинків Дарницького району триває, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

Фото: Laud

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