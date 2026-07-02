Головне, що цілі: Laud показав пошкоджену квартиру після масованої атаки на Київ
- Унаслідок вибуху у квартирі артиста вибило вікна.
- За словами Laud, пошкодження його оселі мінімальні порівняно з будинком навпроти.
- Виконавець повідомив, що він та його близькі не постраждали.
Співак Laud (Владислав Каращук) розповів, що його квартира постраждала під час масованої російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня.
Артист закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, адже ніколи не знаєш, куди може влучити.
Laud про наслідки російського обстрілу
Співак опублікував відео, на якому видно вибиті вікна у квартирі. За словами Каращука, пошкодження його оселі виявилися мінімальними порівняно з будинком навпроти.
— Дякую кожному, хто турбується і питає — ми в порядку. Вікна вилетіли, але пошкодження мінімальні порівняно з будинком навпроти. Це був дуже сильний і потужний вибух. Головне, що цілі, — написав Laud.
Він також закликав українців не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог.
— Не лінуйтесь ходити в укриття. Ніколи не знаєш, де може прилетіти. Небезпека під час тривоги можлива всюди, — наголосив співак.
Laud також висловив співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки.
День жалоби у Києві
У памʼять про жертв російської масованої атаки пʼятниця, 3 липня, оголошена в Києві Днем жалоби. У місті приспустять державні прапори, а також скасують усі розважальні заходи.
У ніч проти 2 липня окупанти обстріляли столицю ракетами та ударними безпілотниками.
За останніми даними, внаслідок удару загинули щонайменше 20 людей, ще понад 80 дістали поранення. Пошуково-рятувальна операція в одному з пошкоджених будинків Дарницького району триває, оскільки під завалами можуть залишатися люди.
Фото: Laud