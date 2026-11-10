Украинская певица Алла Кудлай откровенно рассказала об отношениях со своей крестницей Настей Каменских во время войны.

Подробностями общения с Каменских Алла Кудлай поделилась в программе Наодинці з Гламуром.

Алла Кудлай о Насте Каменских

Алла Кудлай не скупилась на теплые слова в адрес Каменских, подчеркнув, что между ними остается крепкая связь.

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– Настя – моя любимая девочка. Я ее очень люблю. Она очень талантливая, красивая, приветливая. Она всегда мне звонит по телефону. Это моя крестница. Она очень классная девочка, – отметила Алла Кудлай.

В то же время, обсуждать скандалы с Каменских — в частности, публичные обсуждения ее языковых высказываний или интервью — Алла Кудлай наотрез отказалась.

Она подчеркнула, что Настя Каменских остается для нее близким человеком и никакие слухи этого не изменят.

– Я не буду говорить. Это моя крестница. У меня язык не повернется ничего сказать. Я ее знаю. А то, что там что-то… Перемелется — мука будет, — подытожила Кудлай.

Напомним, что Настя Каменских довольно часто попадает в скандалы во время войны.

В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Каменских заявила, что от украинского языка у него появилась киста.

По словам Каменских, около полугода она пыталась разговаривать и петь только на украинском, однако впоследствии обратилась за помощью к психологу, который ей посоветовал вернуться к русскому языку.

Утверждения Каменских о “психосоматической кисте от языка” вызвали шквал возмущения в украинском сегменте соцсетей.

Затем после высказываний об украинском языке Каменских внесли в базу Миротворец. Певицу обвинили в сознательных действиях, которые могут нанести вред национальной безопасности.

К тому же летом 2026 года Потап и Настя Каменских спели на русском языке на фестивале Лаймы Вайкуле.

Артисты возобновили совместные выходы на сцену, однако исполнили свои старые русскоязычные треки, которые так и не перевели на украинский язык.

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