Українська співачка Алла Кудлай відверто розповіла про стосунки зі своєю похресницею Настею Каменських під час війни.

Подробицями спілкування з Каменських Алла Кудлай поділилася в програмі Наодинці з Гламуром.

Алла Кудлай про Настю Каменських

Алла Кудлай не скупилася на теплі слова на адресу Каменських, підкресливши, що між ними залишається міцний зв’язок.

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— Настя — моя улюблена дівчинка. Я її дуже люблю. Вона дуже талановита, красива, привітна. Вона завжди мені телефонує. Це моя похресниця. Вона дуже класна дівчинка, — зазначила Алла Кудлай.

Водночас обговорювати скандали з Каменських — зокрема публічні обговорення її мовних висловлювань чи інтерв’ю — Алла Кудлай навідріз відмовилася.

Вона наголосила, що Настя Каменських залишається для неї близькою людиною, і жодні чутки цього не змінять.

— Я не буду говорити. Це моя похресниця. У мене язик не повернеться нічого сказати. Бо я її знаю. А те, що там щось для чогось… Перемелеться — мука буде, — підсумувала Кудлай.

Нагадаємо, що Настя Каменських доволі часто потрапляє в скандали під час війни.

В інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій Каменських заявила, що від української мови в неї з’явилася кіста.

За словами Каменських, близько пів року вона намагалася розмовляти та співати лише українською, проте згодом звернулася по допомогу до психолога, який їй порадив повернутися до російської мови.

Твердження Каменських про “психосоматичну кісту від мови” викликали шквал обурення в українському сегменті соцмереж.

Згодом після висловлювань про українську мову Каменських внесли до бази Миротворець. Співачку звинуватили у свідомих діях, що можуть шкодити національній безпеці.

До того ж влітку 2026 року Потап і Настя Каменських заспівали російською на фестивалі Лайми Вайкуле.

Артисти відновили спільні виходи на сцену, проте виконали свої старі російськомовні треки, які так і не переклали українською мовою.

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