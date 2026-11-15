Британский принц Гарри снова приехал в Украину. В этот раз герцог Сассекский посетил Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове, где он поддержал украинских военнослужащих и ветеранов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Принц Гарри посетил Игры Непокоренных во Львове

Во время визита принц Гарри побывал на соревнованиях по регби на колесных креслах и лично поддержал украинских защитников.

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Козицкий напомнил, что именно принц Гарри в 2014 году основал международные Игры Непокоренных (Invictus Games) для военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения или травмы.

– И это особенно трогательно, ведь именно принц Гарри в 2014 году основал Invictus Games. А теперь приехал в Украину, чтобы быть рядом с нашими защитниками, для которых спорт стал важной частью восстановления после ранений, – написал он.

По словам главы Львовской ОВА, на Всеукраинские Игры Непокоренных зарегистрировались около 500 участников со всей Украины.

По результатам соревнований сформируют сборную из 60 ветеранов и военнослужащих, которые будут представлять Украину на международных Играх Непокоренных в Бирмингеме в 2027 году.

Козицкий также отметил, что соревнования по баскетболу и регби на колесных креслах прошли во Львовской областной детско-юношеской спортивной школе, которую сделали полностью инклюзивной.

Напомним, что это уже не первый визит принца Гарри в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

В апреле 2025 года герцог Сассекский приехал во Львов с необъявленным визитом. Тогда он посетил центр реабилитации Superhumans, где проходят лечение и восстановление украинские военные и гражданские, пострадавшие в результате войны.

В сентябре того же года принц Гарри прибыл в Киев. Во время поездки он, в частности, побывал в здании Кабинета министров, которое получило повреждения в результате российского ракетного удара.

В апреле 2026 года герцог Сассекский снова посетил украинскую столицу и выступил на Киевском форуме безопасности. Во время выступления он обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить войну против Украины.

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