Кейт Міддлтон вирішила не включати принца Гаррі та його дружину Меган Маркл до списку гостей на свій традиційний передріздвяний концерт Together at Christmas, який відбудеться 11 грудня у Вестмінстерському абатстві.

Кейт Міддлтон не запросила Гаррі та Меган на різдвяну службу

Таке рішення принцеси Уельської привернуло особливу увагу британських медіа, адже в серпні цього року принц Гаррі та Меган Маркл повернулися жити до Великої Британії після шести років перебування в Каліфорнії.

До того ж цьогорічна служба присвячена темі любові, доброти та турботи одне про одного, що робить відсутність герцога та герцогині Сассекських ще більш показовою.

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Очікується, що захід у стінах Вестмінстерського абатства — знаковому місці, де принц Вільям і Кетрін повінчалися у 2011 році, — відвідають понад 1600 гостей.

Зазвичай серед запрошених — члени монаршої родини, відомі діячі культури, а також волонтери та люди, які роблять вагомий внесок у життя своїх громад.

За даними інсайдерів, поки принц Вільям і принцеса Кейт готуються до офіційного заходу в абатстві, принц Гаррі та Меган планують зустріти Різдво у вузькому сімейному колі й збираються привезти до Великої Британії матір герцогині — Дорію Регланд.

Офіційні представники принца Гаррі й Меган Маркл відмовилися коментувати ситуацію.

Нагадаємо, що принц Вільям і Кейт Міддлтон після повернення принца Гаррі і Меган Маркл до Британії намагаються зберігати спокій та зосередитися на власній сім’ї й державних обов’язках.

За словами інсайдерів, Уельські сприймають повернення Гаррі і Меган як другорядне шоу та давню історію, повністю їх ігнорують та тримаються осторонь.

Джерело : Daily Mail

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