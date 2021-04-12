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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В Лондоне хотят установить памятник принцу Филиппу — The Telegraph

В центре Лондона могут установить памятник покойному мужу королевы Великобритании Елизаветы II принцу Филиппу.

В Лондоне хотят установить памятник принцу Филиппу — The Telegraph

Сообщается, что эту инициативу уже поддержали парламентарии — представители крупнейших политических сил Великобритании. По данным источника, эту идею может также поддержать премьер-министр Борис Джонсон.

Отмечается, что установка памятника частично будет финансироваться за счет пожертвований, которые сможет сделать любой желающий.

— Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь служению стране и королеве. Памятник стал бы символом благодарности за годы службы, — сказал собеседник издания в Лейбористской партии.

Памятник планируют установить рядом с Букингемским дворцом. Там также расположены мемориалы короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон — родителей Елизаветы II.

Смерть принца Филиппа

9 апреля Букингемский дворец сообщил, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет — здоровье Герцога Эдинбургского долгое время ухудшалось.

Из-за смерти мужа королевы Елизаветы II в Великобритании объявили период траура — на знаковых зданиях королевства опустили флаги. Отмечается, что в течение 30 дней королева не будет заниматься государственными делами.

Известно, что из-за этого трагического события принц Гарри вернулся в Великобританию впервые после скандального интервью, чтобы прийти на похороны своего дедушки принца Филиппа.

Источник: The Telegraph

Фото: Getty Images

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