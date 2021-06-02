Боротьба ще не закінчена: як США можуть завадити добудувати Північний потік-2

Конгрес США може знову втрутитися в боротьбу навколо Північного потоку-2 і скасувати рішення про відмову Штатів від санкцій доволі швидко.

Крім того, орган може зробити обов’язковим для адміністрації Байдена застосування цих санкцій.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ІСTV розповів президент Yorktown Solutions LLC (США) Деніел Вайдич. Саме ця компанія допомагає лобіювати інтереси України в питанні обхідних газогонів Кремля, співпрацюючи з Федерацією роботодавців нафтогазової галузі.

За підтримки Деніела Вайдича вдалося домогтися ухвалення двох попередніх санкційних законів проти обхідних трубопроводів Росії. Тепер на черзі – домогтися повноцінного застосування санкцій. Тому він переконаний, що боротьба проти Північного потоку-2 триває, переконаний Деніел Вайдич.

– Як останні заяви президента Байдена щодо Північного потоку-2 сприймають у США? Чим пояснюють таку зміну позиції?

– Це не сприйняли добре ні демократи, ні республіканці. Є багато критики щодо рішення не санкціонувати Nord Stream 2 AG.

Спершу адміністрація вирішила визнати, що компанія має бути під санкціями, але потім, незважаючи на закон, заявила, що в національних інтересах США не санкціонувати Nord Stream 2 AG. І це зазнало критики – як з боку республіканців, так і демократів.

– Наскільки питання санкцій проти Північного потоку-2 є вагомим для політичної еліти США? Наскільки серйозний тиск у Сенаті чинять прихильники санкцій?

– Я сказав би, що наразі це дуже важливе питання. Його обговорюють уже кілька років. Конгрес двічі поспіль ухвалював рішення про санкції.

У межах цих санкцій була можливість відмовитися від їх частини, що, зрештою, й вирішила зробити адміністрація Байдена. Але це не означає, що Конгрес планував використати цю відмову. Вона загалом стосується всього законодавства Конгресу про санкції, щоб надати будь-якій адміністрації – де є республіканці чи демократи – певний ступінь гнучкості, якщо є обставини, що зміняться з будь-якої причини.

Але тут ми не бачимо жодних обставин, які б змінилися. Трубопровід продовжують будувати, а загрози та виклики, які він створює в енергетичному секторі і які матимуть наслідки для України та більшої частини Європи, насправді залишаються незмінними.

Отже, тих умов, які мав на увазі Конгрес, коли вписав у законодавство ці відмови, не існує. І я думаю, що це значною мірою пояснює, чому і республіканці, і демократи надзвичайно відверто сердяться на адміністрацію Байдена за ухвалення цього рішення та аргументацію, що в національних інтересах Сполучених Штатів було не санкціонувати компанію Nord Stream 2 AG.

– Адміністрація розглядає трубопровід як економічний проект чи геополітичний?

– Адміністрація була дуже чіткою. Три адміністрації були дуже чіткими: Обами, Трампа та Байдена. Північний потік-2 – це не комерційний проект, а російський геополітичний проект, який мав на меті розділити Європу.

Саме це робить незрозумілим для деяких людей рішення адміністрації Байдена відмовитись від застосування санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG.

– Чи може позиція США знову змінитися? Що може підштовхнути Вашингтон до повноцінного санкційного удару?

– Процеси формування політики США є складними і комплексними. І так, виконавча влада – адміністрація Білого дому – має багато повноважень. Вони вирішили використати цю владу, щоб не обкладати санкціями Nord Stream 2 AG. Але пам’ятайте, що ці санкції були ініційовані Конгресом. Їх ухвалювали двічі, і робили це як республіканці, так і демократи.

Тому зараз є ймовірність, що Конгрес знову виступить і вимагатиме цих та додаткових санкцій проти Північного потоку-2. Проблема, звісно, полягає в тому, що час минає і що судна, які росіяни розгорнули для закінчення трубопроводу, показують прогрес. Тож це непроста ситуація.

Чесно кажучи, якби адміністрація обклала санкціями Північний потік-2, як це передбачалося законом у лютому, сьогодні ми не були б тут, і Росія не змогла б закінчити трубопровід. Але, на жаль, адміністрація не вжила заходів, а потім дійшла до того моменту, коли була змушена не застосовувати санкції, оскільки більше не могла стверджувати, що Nord Stream 2 AG не брав участі в трубопроводі. Це був аргумент, яким адміністрація керувалася до цього моменту.

Отже, Конгрес певним чином підштовхнув адміністрацію до визнання того факту, що Nord Stream 2 AG бере участь у добудові трубопроводу. Згідно із санкційним законодавством, Білий дім мав ухвалити рішення про накладання санкцій на Nord Stream 2 AG або скасувати ці санкції.

Як ми знаємо, було застосовано другий варіант. Але Конгрес тепер може втрутитися і застосувати додаткові санкції. Теоретично, це може змусити адміністрацію застосувати ці та, можливо, інші санкції. Ця історія не закінчена.

– Що на цьому шляху може зробити Україна?

– Я дуже задоволений тим, що говорить і президент Зеленський, і міністр закордонних справ Кулеба, і представники Нафтогазу. Розмова з дійовими особами у Вашингтоні, особливо з Конгресом, є зараз ключовою.

І, як я вже сказав, і республіканці, і демократи дуже незадоволені рішенням адміністрації. Можливо, з різних причин. Очевидно, що і ті, і інші бачать у цьому те, що Сполучені Штати намагаються захистити російський геополітичний проект. Це невдоволення є серед обох сторін.

Якщо дивитися на демократів та республіканців, то, очевидно, голос останніх є більш помітним. Але я можу запевнити вас, що поза публічним простором демократи так само розлючені цим рішенням.

– Ще один пункт, який ми додали, коли ухвалювали санкційні закони та писали їх минулого року, – це положення, яке змушує адміністрацію застосовувати санкції проти сертифікації трубопроводу. Отже, навіть якщо трубопровід буде завершено, йому потрібно ще буде пройти сертифікацію. Він повинен бути сертифікований на рівні окремих країн-членів ЄС, а потім – на рівні ЄС. Це непросто. Навіть російські чиновники визнали, що сьогодні це буде складним завданням.

Навіть якщо газ почнуть транспортувати, залежно від поведінки Росії, ми можемо почати розмову про те, що під санкціями можуть опинитися покупці газу. Ми ще не почали цю дискусію, але враховуючи рівень розчарування рішенням, ухваленим Білим домом, можливо, ми врешті-решт також підемо цією дорогою. Тож ця боротьба ще не закінчена.

Варто зазначити, що 20 конгресменів від Республіканської партії вже направили голові Держдепартаменту США Ентоні Блінкену лист-звернення, у якому вимагають від уряду країни якнайшвидше відновити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво російського газопроводу Північний потік-2.

Розмовляв Олексій Савіцький