США запретили продажу авиабилетов в Беларусь

США ограничили авиасообщение с Республикой Беларусь, запретив продажу билетов на рейсы для пассажиров. Соответствующий приказ 7 июля издало Министерство транспорта.
Причиной ограничений стал инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич. Запрет также касается рейсов с пересадкой.
Исключения в авиаперелетах в Беларусь составят случаи, связанные с гуманитарной составляющей, безопасностью и национальными интересами Штатов.
Американское объединение пилотов ALPA уже поприветствовало приказ Минтранса.
Посадка Ryanair в Беларуси произошла в мае. Самолет следовал из Афин в Вильнюс, но над Беларусью поступило сообщение о минировании. Известно, что приказ о его принудительной посадке выдал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
Сразу после приземления в Минске силовики арестовали оппозиционного журналиста и экс-главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В международном сообществе осудили такое решение и ввели санкции против Беларуси.
Читайте:
- Семь стран присоединились к четвертому пакету санкций ЕС против Беларуси
- Беларусь запретила трансляцию двух украинских телеканалов
- В Беларуси Виктору Бабарико присудили 14 лет. Он баллотировался в президенты
Фото: Вelavia