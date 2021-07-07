США запретили продажу авиабилетов в Беларусь

США ограничили авиасообщение с Республикой Беларусь, запретив продажу билетов на рейсы для пассажиров. Соответствующий приказ 7 июля издало Министерство транспорта.

Причиной ограничений стал инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич. Запрет также касается рейсов с пересадкой.

Исключения в авиаперелетах в Беларусь составят случаи, связанные с гуманитарной составляющей, безопасностью и национальными интересами Штатов.

Американское объединение пилотов ALPA уже поприветствовало приказ Минтранса.

Посадка Ryanair в Беларуси произошла в мае. Самолет следовал из Афин в Вильнюс, но над Беларусью поступило сообщение о минировании. Известно, что приказ о его принудительной посадке выдал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Сразу после приземления в Минске силовики арестовали оппозиционного журналиста и экс-главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В международном сообществе осудили такое решение и ввели санкции против Беларуси.

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Фото: Вelavia