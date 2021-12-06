У Кремлі розкрили подробиці переговорів президентів США та Російської Федерації, які відбудуться у вівторок, 7 грудня.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, розмова буде тривалою за часом.

Відеоконференція буде із захищеним відеозв’язком, покажуть лише перші кадри, а далі спілкування буде проводитися у закритому режимі.

– Звичайно, все спілкування проводитиметься у закритому режимі. Ми маємо на увазі, що це буде розмова безпосередньо двох президентів. Я не можу сказати, хто буде поруч із президентом Байденом, – заявив Пєсков.

Прес-секретар Путіна також розповів журналістам, що після переговорів з Байденом президент не планує робити звернень.

Розмова Байдена та Путіна розпочнеться о 17.00 за київським часом. Президенти США та Російської Федерації обговорять нарощування російських військ на українському кордоні.

Сенатори закликали Байдена бути чітким та сильним у розмові з очільником Кремля. Представниця Республіканської партії Джонні Ернст заявила, що Байден повинен сказати Путіну про захист і підтримку України, а також блокування газопроводу Північний потік-2.

Нещодавно президент США розповів про підготовку комплексу заходів, щоб не допустити вторгнення Путіна в Україну.

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