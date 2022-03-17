Сотрудники Пентагона считают, что большое количество погибших российских солдат в войне в Украине, которое продолжает расти, может разрушить желание продолжать боевые действия.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на данные разведки и американских официальных лиц.

Так, согласно “консервативным оценкам” американской разведки, за менее чем три недели полномасштабных боевых действий в Украине погибли более 7 тыс. российских военных, а от 14 до 21 тыс. получили ранения.

Для сравнения: такое количество погибших – это больше, чем общая численность американских военнослужащих, погибших в течение 20 лет в Ираке и Афганистане.

При этом источники подчеркнули, что их данные относительно погибших российских захватчиков могут быть неточными. Всего же, по данным издания, со стороны РФ в войне в Украине задействовано более 150 тыс. военнослужащих.

По словам американских официальных лиц, ошеломляющее количество убитых за три недели боев оказывает непосредственное влияние на боеспособность российских подразделений, включая танковые соединения.

Как отмечается в публикации, в администрации президента США Джо Байдена каждый день знакомятся с отчетами разведки по войне в Украине. В одном из этих отчетов говорилось о низком моральном духе в войсках РФ.

– Чиновники Пентагона говорят, что большое количество погибших на войне, которое продолжает расти, может разрушить волю к продолжению боевых действий… В одном недавнем отчете основное внимание уделялось низкому моральному духу среди российских военнослужащих. В нем описывалось, что солдаты просто паркуют свои транспортные средства и уходят в лес, — пишет издание.

Как уточнили в комментарии изданию чиновники Пентагона, 10-процентный уровень потерь (включая убитых и раненых) для одного подразделения делает его неспособным выполнять боевые задания.

– Подобные потери влияют на боевой дух и сплоченность подразделений, особенно потому, что эти солдаты не понимают, за что они воюют, – подчеркнула в комментарии изданию Эвелин Фаркаш, высокопоставленный представитель Пентагона времен президентства Барака Обамы.

В публикации отмечается, что поскольку российские сухопутные войска дезорганизованы, Кремль отдал приказ атаковать украинские города, жилые дома, больницы и школы.

По словам официальных лиц Пентагона, такие бомбардировки направлены на “маскировку” неэффективных действий российских войск на земле.

Издание напоминает, что во время полномасштабной войны в Украине погибли российские генералы. По информации западных официальных лиц, в Украину в рамках военных действий прибыли около 20 российских генералов, вероятно, чтобы поднять боевой дух войск РФ.

Два американских военных чиновника сообщили изданию, что многие российские генералы разговаривают с помощью незащищенной связи. По их словам, по крайней мере, в одном случае украинские военные перехватили звонок генерала, определили его геолокацию и атаковали ее, ликвидировав самого генерала и его штаб.

Недавно в Службе безопасности Украины проинформировали, что среди военных РФ дезертирство становится массовым. Российские захватчики бегут из войск уже по дороге в Украину.

Согласно последней информации Генштаба ВСУ, с 24 февраля армия РФ ориентировочно потеряла около 14 тыс. военных. Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили 444 вражеских танка, 1 435 боевых бронированных машин, 201 артиллерийскую систему и другую технику.