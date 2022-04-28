За серію загадкових вибухів у Придністров’ї місцева влада поклала відповідальність на “українських диверсантів”, у той час, як Київ заявив, що це були сфабриковані атаки, які мають на меті дати привід для введення російських військ на територію невизнаного регіону.

Президент Молдови Мая Санду скликала екстрене засідання своєї ради безпеки та заявила, що у Придністров’ї діють сили, які зацікавлені у дестабілізації регіону.

Факти ICTV дізналися, як західні ЗМІ оцінюють ситуацію у невизнаному Придністров’ї.

Вхід до Придністров’я додаткових російських військ створить неминучу загрозу суверенітету Молдови, країни, яка, як і Україна, виявляє значний інтерес до вступу у НАТО.

Також під загрозою опиниться й Одеса. Тим більше, що раніше командувач Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв заявив, що цілі Москви включають захоплення півдня України, щоб повністю контролювати узбережжя Чорного моря та доступ до Придністров’я.

Москві не вдалося запобігти військовій підтримці України з боку НАТО. Нещодавно Німеччина оголосила, що направить до України 50 зенітних самохідних установок Гепард. Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Хіпі також заявив про поставку зенітних систем, і що застосування цієї зброї проти ліній постачання на території Росії буде цілком законним.

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У відповідь РФ почала бомбардувати лінії постачання, що доставляють західну зброю, зокрема знищуючи залізницю та мости, і погрожуючи завдати удару по Києву.

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Як пише британське видання The Guardian, Росія наразі відмовилася від прямого завоювання України, але прагне створити безперервну зону окупації, яка доходить до Придністров’я, яку Путін може назвати “Новоросією”.

Видання зазначає, що якщо вибухи в Придністров’ї є ознакою нового путінського гамбіту, то Молдова може стати “наступним випробувальним полігоном”.

Американське видання The Wall Street Journal також пише, що Росія хоче мати вільний прохід до невизнаного Придністров’я. Зростають побоювання, що сусідня Молдова може бути втягнута у конфлікт.

Влада Придністров’я в середу повідомила про обстріл і безпілотників, помічених над селом неподалік кордону з Україною. А на початку цього тижня повідомили про три атаки: на придністровську військову базу, дві радіовежі та штаб-квартиру служби державної безпеки. До речі, у селі Кобасна знаходиться найбільший у Європі склад боєприпасів.

У жодному з інцидентів не було повідомлень про жертви. Проте з’явилися побоювання, що 1 500 російських військовослужбовців, дислокованих у Придністров’ї, можуть бути перекинуті на захід України.

Зазначається, що відносини Молдови та Придністров’я значно загострилися після початку масштабної війни в Україні.

Як пише американський портал Business Insider, після проголошення Молдовою незалежності в серпні 1991 року російськомовні жителі сходу країни захотіли тісніші зв’язки з Москвою. 1992 року в Молдові спалахнула нетривала громадянська війна, де бік сепаратистів підтримав Кремль.

Сьогодні офіційною метою російської присутності у Придністров’ї є нібито запобігання поновленню конфлікту та захист 22 000 тонн радянської військової техніки у крихітному селищі Кобасна.

Попри серію вибухів цього тижня, у столиці Тирасполі життя триває спокійно. Місцеве телебачення, як і раніше, транслює потік російської пропаганди. На вулицях можна зустріти багато автомобілів з українськими номерами. Відчувається інфляція та дефіцит товарів, які раніше завозили через східний кордон.

Ігор Мунтяну, посол Молдови в США з 2010 по 2015 рік, розповів, що значні обсяги електроенергії для Молдови виробляється у Придністров’ї, електростанції працюють на російському газі та вугіллі. Це забезпечує залежність Молдови від РФ.

Але найважливішим політичним важелем, за словами Мунтяну, є російська розвідка та військова присутність у Придністров’ї.

Невизнана республіка має власні збройні сили, принаймні такі ж, як у Молдови, але з кращим озброєнням і великою кількістю танків. Крім того, за наказом РФ вони можуть збільшити військовий контингент у 10 разів — з легкістю можуть набрати та мобілізувати 50 тисяч солдатів із Придністров’я, вважає Мунтяну.

Російське повномасштабне вторгнення в Україну шокувало Європу та сусідню Молдову. Ця країна в перерахунку на душу населення прийняла більше українських біженців, ніж будь-яка інша європейська держава.

Водночас Молдова, яка повністю залежить від постачання російського газу, утримується від приєднання до західних санкцій щодо Москви через побоювання, що Кремль може спробувати ще більше дестабілізувати країну.

Виступаючи минулого тижня перед журналістами у Вашингтоні, міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску визнав, що країна зазнає впливу війни в Україні, пише журнал Foreign Policy.

— Ми найуразливіший сусід України, ми країна, яка найбільше постраждала від цього. І у нас найменше ресурсів, щоб упоратися із ситуацією та наслідками війни, — сказав він.

Молдавський уряд неодноразово закликав до виведення російських військ, а придністровська влада прагнула не до возз’єднання з Москвою, а швидше до міжнародного визнання, але визнання вдалося досягти від Південної Осетії, Арцаха та Абхазії.

— Придністров’я хоче мати російську підтримку, бо вони розуміють, що регіон не може вижити без неї, але водночас хочуть мати запас суверенітету від рішень у Москві, — сказав Діоніс Ченуза, запрошений науковий співробітник у Центрі вивчення Східної Європи в Литві.

Регіон, що відколовся від Молдови, експортує в ЄС набагато більше товарів, ніж до Росії, але імпортує з Росії набагато більше, ніж з Європи.

Влада Тирасполя безплатно отримує природний газ із Москви, що дозволяє Кремлю мати контроль і над Кишиневом, який залежить від електроенергії з Придністров’я.

Проте минулого тижня міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну заявив, що його уряд розглядає можливість придбання електроенергії в Україні.