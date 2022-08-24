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Факти / Світ

Угорщина не планує вводити візові обмеження для росіян – Сіярто

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Петер Сіярто
Фото: Depositphotos

Угорщина не планує вводити візові обмеження для громадян Росії чи ускладнювати процедуру видачі віз.

Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

 – Ми говорили про пропозицію, яка посилила б практику видавання європейських віз громадянам Росії. Тут ми солідарні з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити будь-які посилення або обмеження”, – йдеться у повідомленні.

До речі, у Греції та Кіпрі також виступили проти заборони видачі віз для туристів із Російської Федерації. Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів заборону в’їзду громадян Росії.

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Натомість Фінляндія має намір зменшити кількість віз, які отримують росіяни, до 10% від нинішньої кількості та планує зробити це з 1 вересня. Литва також розгляне пропозицію заборонити видачу віз росіянам на регіональному рівні, якщо ЄС не погодиться на загальне рішення.

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Джерело: Петер Сіярто

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