Лютий, 28 в 21:27

У мережі з’явилися супутникові знімки військового аеродрому Мачулищі (Білорусь), де нещодавно сталася атака на російський розвідувальний літак А-50.

Відповідні знімки, зроблені з супутника Maxar Technologies, виклав журналіст каналу CNN Джанлука Меццофіоре.

За його словами, знімки були зроблені сьогодні, 28 лютого.

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– У Maxar є сьогоднішні знімки літака A-50 дальнього радіолокаційного стеження на авіабазі Мачулищі в Білорусі. Я не бачу якихось серйозних пошкоджень, – написав спочатку журналіст.

Проте згодом він звернув увагу на зауваження журналіста-розслідувача Bellingcat Еліота Гіґґінса, що після атаки літак А-50 перемістили з його звичної стоянки.

It seems to be in a different position since February 23 though, as pointed out by @EliotHiggins https://t.co/sHqiWXeJzN — Gianluca Mezzofiore (@GianlucaMezzo) February 28, 2023

Крім того, якщо порівняти із зображенням від 19 лютого, колір крил російського літака змінився: з’явилися темні плями.

Compared to the earlier Feb 19th image (right) there does appear to be a difference in the colour of the wings. pic.twitter.com/KgTkMVLgyn — Bellingcat (@bellingcat) February 28, 2023

Моніторингова група Беларускі Гаюн також повідомляє, що в літака А-50У помітні значні зміни кольору крил та “тарілки”, якщо порівнювати супутникові знімки за 19 та 28 лютого.

Аналітики припустили, що літак можуть готувати до перефарбування.

– Наразі ми не робимо однозначних тверджень, проте це може бути й наслідком того, що фюзеляж обгорів. Значна зміна забарвлення помітна на крилах і на склопластиковому куполі, в якому розміщується антена радарного комплексу Джміль, що обертається, – розповіли в моніторинговій групі.

Востаннє зліт цього російського літака фіксували 22 лютого.

Як відомо, 26 лютого на аеродромі Мачулищі в Білорусі пролунали вибухи. Є інформація про пошкодження російського літака А-50У. З його допомогою війська РФ проводили радіолокаційну розвідку території України, сканували відпрацювання української ППО та виявляли розташування систем ППО.

Літак могли атакувати за допомогою дронів. Розслідувачі проєкту Беларускі Гаюн повідомляли, що на аеродром у Мачулищах після ймовірної атаки прилетіли два російські військово-транспортні літаки. Вони могли привезти спеціалістів або комплект запчастин для ремонту літака А-50У.

Джерело: Telegram-канал Беларускі Гаюн, Twitter-акаунт Gianluca Mezzofiore/Maxar Technologies

Фото: Telegram-канал Беларускі Гаюн, Twitter-акаунт Gianluca Mezzofiore/Maxar Technologies