У мережі з’явилися супутникові знімки військового аеродрому Мачулищі (Білорусь), де нещодавно сталася атака на російський розвідувальний літак А-50.

Відповідні знімки, зроблені з супутника Maxar Technologies, виклав журналіст каналу CNN Джанлука Меццофіоре.

За його словами, знімки були зроблені сьогодні, 28 лютого.

Змінився колір крил: з'явилися супутникові фото аеродрому Мачулищі та літака А-50 після атаки

Проте згодом він звернув увагу на зауваження журналіста-розслідувача Bellingcat Еліота Гіґґінса, що після атаки літак А-50 перемістили з його звичної стоянки.

Крім того, якщо порівняти із зображенням від 19 лютого, колір крил російського літака змінився: з’явилися темні плями.

