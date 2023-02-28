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Змінився колір крил: з’явилися супутникові фото аеродрому Мачулищі та літака А-50 після атаки

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Російський літак A-50
Фото: Getty Images

У мережі з’явилися супутникові знімки військового аеродрому Мачулищі (Білорусь), де нещодавно сталася атака на російський розвідувальний літак А-50.

Відповідні знімки, зроблені з супутника Maxar Technologies, виклав журналіст каналу CNN Джанлука Меццофіоре.

За його словами, знімки були зроблені сьогодні, 28 лютого.

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Літак А-50 у Мачулищах
Літак А-50 у Мачулищах
Змінився колір крил: з’явилися супутникові фото аеродрому Мачулищі та літака А-50 після атаки / 2 фотографии

– У Maxar є сьогоднішні знімки літака A-50 дальнього радіолокаційного стеження на авіабазі Мачулищі в Білорусі. Я не бачу якихось серйозних пошкоджень, – написав спочатку журналіст.

Проте згодом він звернув увагу на зауваження журналіста-розслідувача Bellingcat Еліота Гіґґінса, що після атаки літак А-50 перемістили з його звичної стоянки.

Крім того, якщо порівняти із зображенням від 19 лютого, колір крил російського літака змінився: з’явилися темні плями.

Моніторингова група Беларускі Гаюн також повідомляє, що в літака А-50У помітні значні зміни кольору крил та “тарілки”, якщо порівнювати супутникові знімки за 19 та 28 лютого.

Літак А-50 у Мачулищах

Фото: Беларускі Гаюн

Аналітики припустили, що літак можуть готувати до перефарбування.

– Наразі ми не робимо однозначних тверджень, проте це може бути й наслідком того, що фюзеляж обгорів. Значна зміна забарвлення помітна на крилах і на склопластиковому куполі, в якому розміщується антена радарного комплексу Джміль, що обертається, – розповіли в моніторинговій групі.

Востаннє зліт цього російського літака фіксували 22 лютого.

Літак А-50 у Мачулищах

Фото: Беларускі Гаюн

Як відомо, 26 лютого на аеродромі Мачулищі в Білорусі пролунали вибухи. Є інформація про пошкодження російського літака А-50У. З його допомогою війська РФ проводили радіолокаційну розвідку території України, сканували відпрацювання української ППО та виявляли розташування систем ППО.

Літак могли атакувати за допомогою дронів. Розслідувачі проєкту Беларускі Гаюн повідомляли, що на аеродром у Мачулищах після ймовірної атаки прилетіли два російські військово-транспортні літаки. Вони могли привезти спеціалістів або комплект запчастин для ремонту літака А-50У.

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Джерело: Telegram-канал Беларускі Гаюн, Twitter-акаунт Gianluca Mezzofiore/Maxar Technologies

Фото: Telegram-канал Беларускі Гаюн, Twitter-акаунт Gianluca Mezzofiore/Maxar Technologies

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