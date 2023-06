Терористів треба лише зупиняти. Світові лідери та політики засудили підрив РФ Каховської ГЕС

Російські окупанти вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС , через що близько 80 населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення, проводиться евакуація. Інші наслідки ще оцінюють фахівці.

Усі свідомі світові лідери та політики засудили цей очевидний теракт і черговий воєнний злочин РФ, який стане доказом для міжнародного трибуналу.

Глава Євроради Шарль Мішель написав у Twiiter, що безпрецедентна атака на дамбу однозначно кваліфікується як військовий злочин – “і ми притягнемо Росію та її маріонеток до відповідальності”.

Він наголосив, що у червні це питання порушать на засіданні Євроради та запропонують допомогу затопленим районам.

The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime – and we will hold Russia and its proxies accountable.

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, руйнування росіянами Каховської дамби ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає серйозної шкоди довкіллю.

– Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість війни Росії в Україні, – написав він у Twiiter.

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage. This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia ’s war in #Ukraine .

Президентка Молдови Мая Санду засудила воєнний злочин РФ і запропонувала допомогу жителям територій України, затоплених внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

I strongly condemn the destruction of the Nova Kakhovka Dam this morning.

Russia’s targeting of critical infrastructure amounts to war crimes.

President @ZelenskyyUa, we stand ready to provide assistance in response to the floods and support efforts to mitigate the impact

— Maia Sandu (@sandumaiamd) June 6, 2023