Терористів треба лише зупиняти. Світові лідери та політики засудили підрив РФ Каховської ГЕС

Російські окупанти вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС , через що близько 80 населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення, проводиться евакуація. Інші наслідки ще оцінюють фахівці.

Усі свідомі світові лідери та політики засудили цей очевидний теракт і черговий воєнний злочин РФ, який стане доказом для міжнародного трибуналу.

Глава Євроради Шарль Мішель написав у Twiiter, що безпрецедентна атака на дамбу однозначно кваліфікується як військовий злочин – “і ми притягнемо Росію та її маріонеток до відповідальності”.

Він наголосив, що у червні це питання порушать на засіданні Євроради та запропонують допомогу затопленим районам.

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam. The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime – and we will hold Russia and its proxies accountable. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, руйнування росіянами Каховської дамби ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає серйозної шкоди довкіллю.

– Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість війни Росії в Україні, – написав він у Twiiter.

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 6, 2023

Президентка Молдови Мая Санду засудила воєнний злочин РФ і запропонувала допомогу жителям територій України, затоплених внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

I strongly condemn the destruction of the Nova Kakhovka Dam this morning.

Russia’s targeting of critical infrastructure amounts to war crimes. President @ZelenskyyUa, we stand ready to provide assistance in response to the floods and support efforts to mitigate the impact — Maia Sandu (@sandumaiamd) June 6, 2023

– Терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити. Для них не діють жодні переговори, окрім сили. Вони без жалю спричиняють величезні катастрофи. Скажу це ще раз: для тривалого миру в Європі необхідна перемога України – як на полі бою, так і в суді. Ніщо інше не спрацює, – вважає глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Terrorists don’t stop unless they are stopped. They don’t negotiate with anything except force. They cause huge catastrophes without regret. I’ll say it again: Lasting peace in Europe requires a Ukrainian victory both on the battlefield and in court. Nothing else will work. — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) June 6, 2023

Експосол США у Москві Майкл Макфол після теракту констатував, що “російський імперіалізм має бути переможений в Україні”.

– У Європі не буде миру та безпеки, поки Путін остаточно не програє в Україні, – написав він у Twiiter.

Российский империализм должен быть побежден в Украине. В Европе не будет мира и безопасности пока Путин окончательно не проиграет в Украине. — Michael McFaul (@McFaul) June 6, 2023

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