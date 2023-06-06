Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ України – речник генсека ООН
Ми корисні в Україні як командири: матір азовця Калини про прохання сина до влади
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Терористів треба лише зупиняти. Світові лідери та політики засудили підрив РФ Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС
Фото: Факти ICTV

Російські окупанти вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС , через що близько 80 населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення, проводиться евакуація. Інші наслідки ще оцінюють фахівці.

Усі свідомі світові лідери та політики засудили цей очевидний теракт і черговий воєнний злочин РФ, який стане доказом для міжнародного трибуналу.

Глава Євроради Шарль Мішель написав у Twiiter, що безпрецедентна атака на дамбу однозначно кваліфікується як військовий злочин – “і ми притягнемо Росію та її маріонеток до відповідальності”.

Він наголосив, що у червні це питання порушать на засіданні Євроради та запропонують допомогу затопленим районам.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, руйнування росіянами Каховської дамби ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає серйозної шкоди довкіллю.

– Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість війни Росії в Україні, – написав він у Twiiter.

Президентка Молдови Мая Санду засудила воєнний злочин РФ і запропонувала допомогу жителям територій України, затоплених внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

– Терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити. Для них не діють жодні переговори, окрім сили. Вони без жалю спричиняють величезні катастрофи. Скажу це ще раз: для тривалого миру в Європі необхідна перемога України – як на полі бою, так і в суді. Ніщо інше не спрацює, – вважає глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Експосол США у Москві Майкл Макфол після теракту констатував, що “російський імперіалізм має бути переможений в Україні”.

– У Європі не буде миру та безпеки, поки Путін остаточно не програє в Україні, – написав він у Twiiter.

Читайте також
Є докази контрольованого дистанційного підриву окупантами Каховської ГЕС – ГУР
Терористів треба лише зупиняти. Світові лідери та політики засудили підрив РФ Каховської ГЕС

Війна в Україні, Воєнні злочини, Каховська ГЕС, Російська агресія, Теракти, Шарль Мішель
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Хто підірвав Каховську ГЕС – в Офісі президента назвали підрозділ російської армії
Терористів треба лише зупиняти. Світові лідери та політики засудили підрив РФ Каховської ГЕС
Центр Нової Каховки опинився під водою після підриву ГЕС: відео з окупованого міста
Нова Каховка під водою
Командування передбачало підрив Каховської ГЕС, це не зашкодить наступу – Наєв
Сергій Наєв
Вибух на Каховському водосховищі не впливає на водопостачання Дніпра – Філатов
Каховська ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: енергосистема працює стабільно, але є загроза для об’єктів Херсонщини
електроенергія
Відео
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (06.06.2023)
Терористів треба лише зупиняти. Світові лідери та політики засудили підрив РФ Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (05.06.2023)
Терористів треба лише зупиняти. Світові лідери та політики засудили підрив РФ Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (05.06.2023)
Терористів треба лише зупиняти. Світові лідери та політики засудили підрив РФ Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (05.06.2023)
Терористів треба лише зупиняти. Світові лідери та політики засудили підрив РФ Каховської ГЕС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь