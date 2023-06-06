Терористів треба лише зупиняти. Світові лідери та політики засудили підрив РФ Каховської ГЕС
Російські окупанти вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС , через що близько 80 населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення, проводиться евакуація. Інші наслідки ще оцінюють фахівці.
Усі свідомі світові лідери та політики засудили цей очевидний теракт і черговий воєнний злочин РФ, який стане доказом для міжнародного трибуналу.
Глава Євроради Шарль Мішель написав у Twiiter, що безпрецедентна атака на дамбу однозначно кваліфікується як військовий злочин – “і ми притягнемо Росію та її маріонеток до відповідальності”.
Він наголосив, що у червні це питання порушать на засіданні Євроради та запропонують допомогу затопленим районам.
Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.
The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime – and we will hold Russia and its proxies accountable.
— Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, руйнування росіянами Каховської дамби ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає серйозної шкоди довкіллю.
– Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість війни Росії в Україні, – написав він у Twiiter.
The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.
This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine.
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 6, 2023
Президентка Молдови Мая Санду засудила воєнний злочин РФ і запропонувала допомогу жителям територій України, затоплених внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.
I strongly condemn the destruction of the Nova Kakhovka Dam this morning.
Russia’s targeting of critical infrastructure amounts to war crimes.
President @ZelenskyyUa, we stand ready to provide assistance in response to the floods and support efforts to mitigate the impact
— Maia Sandu (@sandumaiamd) June 6, 2023
– Терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити. Для них не діють жодні переговори, окрім сили. Вони без жалю спричиняють величезні катастрофи. Скажу це ще раз: для тривалого миру в Європі необхідна перемога України – як на полі бою, так і в суді. Ніщо інше не спрацює, – вважає глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Terrorists don’t stop unless they are stopped. They don’t negotiate with anything except force. They cause huge catastrophes without regret. I’ll say it again: Lasting peace in Europe requires a Ukrainian victory both on the battlefield and in court. Nothing else will work.
— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) June 6, 2023
Експосол США у Москві Майкл Макфол після теракту констатував, що “російський імперіалізм має бути переможений в Україні”.
– У Європі не буде миру та безпеки, поки Путін остаточно не програє в Україні, – написав він у Twiiter.
Российский империализм должен быть побежден в Украине. В Европе не будет мира и безопасности пока Путин окончательно не проиграет в Украине.
— Michael McFaul (@McFaul) June 6, 2023