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Валентина Летяк, редактор ленты

Несколько стран НАТО согласились обучать украинских пилотов — Столтенберг

Єнс Столтенберг у Києві
Фото: Офис президента

Уже есть решение нескольких стран-членов НАТО относительно обучения украинских пилотов на западных истребителях.

Об этом заявил сегодня на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием министров обороны стран-членов блока, которое состоится 15-16 июня в штаб-квартире в Брюсселе.

— Есть решение. После консультаций уже несколько членов НАТО поддержали обучение украинских пилотов, — подчеркнул он.

По его словам, этот вопрос также будет рассматриваться завтра, 15 июня, после заседания Контактной группы по обороне Украины (более известной как Рамштайн).

Столтенберг отметил, что после решения вопроса с обучением летчиков следующим шагом будет обсуждение передачи самих истребителей.

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что на этой неделе Дания предложит начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе.

А в Минобороны Нидерландов подтвердили на днях, что готовы начать обучение летчиков уже этим летом.

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Источник: NATO

Йенс Столтенберг, Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, НАТО, Рамштайн, Украина-НАТО
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