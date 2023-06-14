Несколько стран НАТО согласились обучать украинских пилотов — Столтенберг
Уже есть решение нескольких стран-членов НАТО относительно обучения украинских пилотов на западных истребителях.
Об этом заявил сегодня на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием министров обороны стран-членов блока, которое состоится 15-16 июня в штаб-квартире в Брюсселе.
— Есть решение. После консультаций уже несколько членов НАТО поддержали обучение украинских пилотов, — подчеркнул он.
По его словам, этот вопрос также будет рассматриваться завтра, 15 июня, после заседания Контактной группы по обороне Украины (более известной как Рамштайн).
Столтенберг отметил, что после решения вопроса с обучением летчиков следующим шагом будет обсуждение передачи самих истребителей.
Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что на этой неделе Дания предложит начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе.
А в Минобороны Нидерландов подтвердили на днях, что готовы начать обучение летчиков уже этим летом.
Источник: NATO
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