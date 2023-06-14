Кілька країн НАТО погодилися навчати українських пілотів – Столтенберг
Вже є рішення кількох країн-членів НАТО щодо навчання українських пілотів на західних винищувачах.
Про це заявив сьогодні на брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням міністрів оборони країн-членів блоку, яке відбудеться 15-16 червня у штаб-квартирі у Брюсселі.
– Є рішення. Після консультацій вже кілька членів НАТО підтримали навчання українських пілотів, – наголосив він.
За його словами, це питання також розглядатиметься завтра, 15 червня, після засідання Контактної групи з оборони України (більше відомої як Рамштайн).
Столтенберг зауважив, що після вирішення питання з навчанням льотчиків наступним кроком буде обговорення передання самих винищувачів.
Раніше західні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що цього тижня Данія запропонує розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні.
А в Міноборони Нідерландів підтвердили днями, що готові розпочати навчання льотчиків уже цього літа.
Джерело: NATO
Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.Христина Гавриш