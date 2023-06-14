Кілька країн НАТО погодилися навчати українських пілотів – Столтенберг

Вже є рішення кількох країн-членів НАТО щодо навчання українських пілотів на західних винищувачах.

Про це заявив сьогодні на брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням міністрів оборони країн-членів блоку, яке відбудеться 15-16 червня у штаб-квартирі у Брюсселі.

– Є рішення. Після консультацій вже кілька членів НАТО підтримали навчання українських пілотів, – наголосив він.

За його словами, це питання також розглядатиметься завтра, 15 червня, після засідання Контактної групи з оборони України (більше відомої як Рамштайн).

Столтенберг зауважив, що після вирішення питання з навчанням льотчиків наступним кроком буде обговорення передання самих винищувачів.

Раніше західні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що цього тижня Данія запропонує розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні.

А в Міноборони Нідерландів підтвердили днями, що готові розпочати навчання льотчиків уже цього літа.

Джерело: NATO

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