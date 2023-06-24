Кремлевский режим пожинает то, что сеет: что говорят мировые лидеры о событиях в России

Мировые лидеры уже публично отреагировали на противостояние между основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и официальной российской верхушкой.

Иран, один из главных союзников РФ в войне, назвал бунт Пригожина “внутренним делом России”.

— Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации, — говорится в заявлении иранского ведомтсва.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к восстановлению правопорядка в России.

— Конституционный порядок и верховенство права являются необходимым условием поддержания правопорядка в стране. Это основа безопасности общества и его успешного развития, — сообщила пресс-служба президента Казахстана, добавив, что Путин поблагодарил Токаева за понимание ситуации.

На фоне событий в России высокопоставленный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель активировал Центр реагирования на кризисные ситуации.

На своей странице в Twitter он подчеркнул, что поддержка ЕС Украины “остается неизменной”.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия усилила меры безопасности вдоль своей границы с Россией и запретила въезд россиянам в связи с развитием ситуации.

Он написал в Twitter, что “прямой угрозы для Латвии нет”, а официальные лица обмениваются информацией с союзниками.

Грузия “внимательно следит” за событиями, разворачивающимися в России, заявила президент Саломе Зурабишвили.

— Наша граница должна находиться под жестким контролем, учитывая возможные новые волны миграции, — написала она в Twitter.

Германия также “очень внимательно” следит за развитием событий и находится в тесном контакте со своими международными партнерами, сообщила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

— Гражданам Германии в России рекомендуется придерживаться наших адаптированных советов относительно поездок и безопасности, — сказала она.

По словам премьер-министра Италии Джорджии Мелони, нынешние события “свидетельствуют о том, что агрессия против Украины вызывает нестабильность в Российской Федерации”.

Посольство Италии в Москве обратилось к итальянским гражданам в Ростовской и Воронежской областях РФ с призывом оставаться “под прикрытием” и “быть в курсе событий”.

Президент Литвы Гитанас Науседа также отметил, что война России против Украины “имеет неприятные последствия”.

— Внимательно следим за событиями. Кремлевский режим пожинает то, что сеет. Все насилие, направленное на Украину, обернулось против РФ. Вильнюсский саммит НАТО оценит новые обстоятельства. Сложная ситуация с безопасностью требует дополнительных мер. Мы должны быть готовы к любому сценарию! — написал Науседа в Twitter.

Премьер Великобритании Риши Сунак, комментируя ситуацию в РФ, призвал все стороны проявить ответственность и защитить гражданское население.

— Мы находимся в контакте с союзниками и следим за развитием ситуации. С некоторыми из них я поговорю позже сегодня, но главное, чтобы все стороны действовали ответственно и защитили гражданское население, — сказал он эфире BBC.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что провел консультации с премьер-министром и министром обороны, а также членами НАТО.

— Ход событий за пределами нашей восточной границы отслеживается на постоянной основе, — написал Дуда в Twitter.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским диктатором Путиным заявил о готовности страны внести вклад в урегулирование событий в РФ.

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