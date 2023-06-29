Боррель о бунте вагнеровцев в РФ: Путин вышел из этого кризиса более слабым

Мятеж наемников ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным ослабил власть российского диктатора Владимира Путина. И это создает еще большую опасность со стороны РФ.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в комментарии журналистам перед встречей лидеров стран Евросоюза.

Он объяснил, что до сих пор блок рассматривал Россию как угрозу из-за полномасштабной войны против Украины. А теперь возникли новые риски из-за внутренней нестабильности в РФ.

– Очевидно, что Путин выходит из этого кризиса более слабым. Но более слабый Путин – это большая опасность. Так что нам нужно очень хорошо понимать последствия… Путин потерял монополию на применение силы, и, безусловно, нестабильная Россия является риском, — подчеркнул Боррель.

Он уточнил, что лидеры Евросоюза обсудят последние события в РФ, по которым все еще остается очень много вопросов. Дипломат обратил внимание, что в России “были арестованы некоторые генералы”. Речь идет, вероятно, о Сергее Суровикине.

Боррель предположил, что кремлевский диктатор начнет внутри системы борьбу с теми, относительно кого есть сомнения в их лояльности.

На вопрос, что планирует делать Евросоюз на фоне этой ситуации, Боррель отметил, что блок “думает над сценариями и нуждается в глубоком анализе”.

– Будьте уверены, именно этим сейчас занимаются все разведки стран-членов ЕС, – заявил он.

Боррель добавил, что единственным ответом на события в РФ должно быть продолжение поддержки Украины.

Как известно, бунт Евгения Пригожина и вагнеровцев длился примерно сутки: с ночи 23 июня по вечер 24 июня. До Москвы они так и не дошли.

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего тот объявил, что наемники возвращаются в полевые лагеря. Впоследствии Лукашенко подтвердил, что владелец ЧВК Вагнера Пригожин прибыл в Беларусь, что являлось частью договоренностей.

По данным украинской разведки, после неудачного мятежа вагнеровцы больше не будут воевать против Украины.

Источник : Евросоюз

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