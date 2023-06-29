Боррель про бунт вагнерівців у РФ: Путін вийшов із цієї кризи слабшим

Заколот найманців ПВК Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним послабив владу російського диктатора Володимира Путіна. І це створює ще більшу небезпеку з боку РФ.

Про це повідомив верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у коментарі журналістам перед зустріччю лідерів країн Євросоюзу.

Він пояснив, що досі блок розглядав Росію як загрозу через повномасштабну війну проти України. А тепер виникли нові ризики через внутрішню нестабільність у РФ.

– Очевидно, що Путін виходить із цієї кризи слабшим. Але слабший Путін – це більша небезпека. Тож нам потрібно дуже добре розуміти наслідки… Путін втратив монополію на застосування сили, і, безперечно, нестабільна Росія є ризиком, – наголосив Боррель.

Він уточнив, що лідери Євросоюзу обговорять останні події в РФ, щодо яких все ще залишається дуже багато запитань. Дипломат звернув увагу, що в Росії “були арештовані деякі генерали”. Йдеться, ймовірно, про Сергія Суровікіна.

Боррель припустив, що кремлівський диктатор почне всередині системи боротьбу з тими, щодо кого є сумніви в їхній лояльності.

На запитання, що планує робити Євросоюз на тлі цієї ситуації, Боррель зазначив, що блок “думає над сценаріями і потребує глибокого аналізу”.

– Будьте певні, саме цим зараз займаються усі розвідки країн-членів ЄС, – заявив він.

Боррель додав, що єдиною відповіддю на події в РФ має бути продовження підтримки України.

Як відомо, бунт Євгена Пригожина та вагнерівців тривав приблизно добу: з ночі 23 червня до вечора 24 червня. До Москви вони так і не дійшли.

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори із Пригожиним, після чого той оголосив, що найманці повертаються до польових таборів. Згодом Лукашенко підтвердив, що власник ПВК Вагнера Пригожин прибув до Білорусі, що було частиною домовленостей.

За даними української розвідки, після невдалого заколоту вагнерівці більше не воюватимуть проти України.

Джерело : Євросоюз

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.